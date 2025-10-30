https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864067031.html

Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономике важна предсказуемость курса рубля, она достигается при низкой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Для предприятий и для экономики в целом важен не только уровень курса, но и предсказуемость курса, его стабильность. Вот эта стабильность курса достигается именно при низкой инфляции", - сказала она, выступая в Госдуме.

