Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина
Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина - 30.10.2025, ПРАЙМ
Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина
Экономике важна предсказуемость курса рубля, она достигается при низкой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T13:16+0300
2025-10-30T13:16+0300
2025-10-30T13:16+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономике важна предсказуемость курса рубля, она достигается при низкой инфляции, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Для предприятий и для экономики в целом важен не только уровень курса, но и предсказуемость курса, его стабильность. Вот эта стабильность курса достигается именно при низкой инфляции", - сказала она, выступая в Госдуме.
Экономике важна предсказуемость курса рубля, заявила Набиуллина
Набиуллина заявила, что стабильность курса рубля достигается при низкой инфляции