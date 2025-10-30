https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069423.html

Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке

Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке

Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T14:20+0300

2025-10-30T14:20+0300

2025-10-30T14:20+0300

банки

финансы

рф

эльвира набиуллина

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864009344_0:228:2596:1688_1920x0_80_0_0_03c989153e52d0d9b7558b80eae21ce6.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочно наша средняя ставка 19%, вы видите, что сейчас она 16,5%, поэтому следующий год мы тоже предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала она, выступая в Госдуме.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, рф, эльвира набиуллина, госдума