https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069423.html
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке
Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T14:20+0300
2025-10-30T14:20+0300
2025-10-30T14:20+0300
банки
финансы
рф
эльвира набиуллина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864009344_0:228:2596:1688_1920x0_80_0_0_03c989153e52d0d9b7558b80eae21ce6.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочно наша средняя ставка 19%, вы видите, что сейчас она 16,5%, поэтому следующий год мы тоже предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала она, выступая в Госдуме.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864009344_137:0:2596:1844_1920x0_80_0_0_ea59838b4536e386dc9f3c8e5ca34d09.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, рф, эльвира набиуллина, госдума
Банки, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке
Набиуллина: ЦБ может перейти к нейтральной ключевой ставке в 2027 году