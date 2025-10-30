Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке
Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T14:20+0300
2025-10-30T14:20+0300
банки
финансы
рф
эльвира набиуллина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1c/864009344_0:228:2596:1688_1920x0_80_0_0_03c989153e52d0d9b7558b80eae21ce6.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочно наша средняя ставка 19%, вы видите, что сейчас она 16,5%, поэтому следующий год мы тоже предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала она, выступая в Госдуме.
рф
банки, финансы, рф, эльвира набиуллина, госдума
Банки, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
14:20 30.10.2025
 
Набиуллина рассказала, когда ЦБ перейдет к нейтральной ключевой ставке

Набиуллина: ЦБ может перейти к нейтральной ключевой ставке в 2027 году

© РИА Новости . Пресс-служба Банка России
Эльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Банк России сможет перейти к нейтральной ключевой ставке в 7,5-8,5% в 2027 году, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Нейтральную мы оцениваем, когда наша ключевая ставка будет 7,5-8,5%. По нашему уточненному прогнозу, это произойдет в 2027 году... но в следующем году мы видим пространство для снижения ключевой ставки. Мы уточнили прогноз 13-15%, но это среднее по году, мы входим с более высокой ставкой. Например, по этому году оценочно наша средняя ставка 19%, вы видите, что сейчас она 16,5%, поэтому следующий год мы тоже предполагаем некоторое дополнительное понижение ключевой ставки", - сказала она, выступая в Госдуме.
 
Банки Финансы РФ Эльвира Набиуллина Госдума
 
 
