Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки - 30.10.2025
Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки
2025-10-30T14:22+0300
2025-10-30T14:22+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безадресные льготные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет и разгоняют цены на жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки - ред.) - они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье", - сказала она.
14:22 30.10.2025
 
Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безадресные льготные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет и разгоняют цены на жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки - ред.) - они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье", - сказала она.
 
