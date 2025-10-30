https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069705.html

Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки

Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки

Безадресные льготные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет и разгоняют цены на жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T14:22+0300

2025-10-30T14:22+0300

2025-10-30T14:22+0300

недвижимость

бизнес

россия

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83443/87/834438706_0:161:2839:1758_1920x0_80_0_0_2ebe2bb2ed0668a50cbdfc2b8b530701.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безадресные льготные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет и разгоняют цены на жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки - ред.) - они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье", - сказала она.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, россия, эльвира набиуллина, банк россия, госдума