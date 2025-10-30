https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069705.html
Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки
30.10.2025
Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки
Безадресные льготные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет и разгоняют цены на жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на... | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Безадресные льготные программы ипотеки приводят к большой нагрузке на бюджет и разгоняют цены на жилье, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Безадресные программы льготные, широкие (ипотеки - ред.) - они приводят не столько к решению адресных проблем, сколько к большой нагрузке на бюджет и ... к разгону цен на жилье", - сказала она.
Набиуллина рассказала, чем опасны безадресные льготные ипотеки
Набиуллина: безадресные льготные программы ипотеки разгоняют цены на жилье