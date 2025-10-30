https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864069844.html
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы", - сказала она, выступая в Госдуме."Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству. И это позволит - контроль за целевым расходованием бюджета и сейчас есть - но это сильно снизит издержки на организацию этого контроля, сделает его практически автоматическим", - добавила Набиуллина.
