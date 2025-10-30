Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля - 30.10.2025
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля
Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T14:23+0300
2025-10-30T14:46+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы", - сказала она, выступая в Госдуме."Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству. И это позволит - контроль за целевым расходованием бюджета и сейчас есть - но это сильно снизит издержки на организацию этого контроля, сделает его практически автоматическим", - добавила Набиуллина.
14:23 30.10.2025 (обновлено: 14:46 30.10.2025)
 
Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Набиуллина заявила, что цифровой рубль позволит отслеживать траты бюджета

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы", - сказала она, выступая в Госдуме.
"Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству. И это позволит - контроль за целевым расходованием бюджета и сейчас есть - но это сильно снизит издержки на организацию этого контроля, сделает его практически автоматическим", - добавила Набиуллина.
 
