Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Набиуллина рассказала о преимуществах цифрового рубля

Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T14:23+0300

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Цифровой рубль даст возможность прослеживать в бюджете, на что были потрачены деньги, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Цифровой рубль, кстати, даст возможность отслеживать в бюджете то, что деньги тратятся именно на покупку оборудования или строительные работы", - сказала она, выступая в Госдуме."Мы, кстати, пилот уже проводим по капитальному строительству. И это позволит - контроль за целевым расходованием бюджета и сейчас есть - но это сильно снизит издержки на организацию этого контроля, сделает его практически автоматическим", - добавила Набиуллина.

