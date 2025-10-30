Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-30T14:25+0300
2025-10-30T14:37+0300
финансы
россия
рф
эльвира набиуллина
госдума
росстат
москва
антон силуанов
финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, госдума, росстат, москва, антон силуанов
Финансы, РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума, Росстат, МОСКВА, Антон Силуанов
14:25 30.10.2025 (обновлено: 14:37 30.10.2025)
 
Набиуллина сравнила высокую инфляцию с несправедливым налогом

Набиуллина: россияне справедливо воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина . Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
МОСКВА, 30 окт - Прайм. Россияне в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они совершенно правы, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Люди в большинстве своем воспринимают высокую инфляцию как несправедливый налог, и они, конечно, совершенно правы", - сказала она, выступая в Госдуме.
По ее мнению, тяготы этого "налога" чувствует больше всего беззащитная часть населения с низкими доходами. "Уже который год инфляция занимает первые места в списке тех проблем, которые наиболее беспокоят людей", - добавила Набиуллина.
По данным Росстата, годовая инфляция в сентябре составила 7,98% после 8,14% в августе и 8,79% в июле. По итогам года Минэкономразвития ожидает ее замедления до 6,8%, ЦБ - в диапазоне 6,5-7%. В 2024 году инфляция в России составила 9,52%.
ЦБ РФ ожидает, что инфляция в текущем году снизится до 6,5-7%, а в следующем году - до 4-5% и в следующие годы будет на уровне цели 4%.
В России ежегодно в течение года индексируются различные социальные выплаты широкому кругу граждан на уровень инфляции. Например, страховые пенсии в следующем году будут повышены 38 миллионам человек - на 7,6%, выплаты ветеранам, инвалидам, материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за предыдущий год.
Министр финансов России Антон Силуанов говорил, что ассигнования на индексацию социальных обязательств "заложены в полном объеме" и все социальные обязательства будут выполнены. Он подчеркивал, что подготовленный проект бюджета России на 2026-2028 годы является сбалансированным и устойчивым, социальная политика – его первый приоритет.
 
ФинансыРОССИЯРФЭльвира НабиуллинаГосдумаРосстатМОСКВААнтон Силуанов
 
 
Заголовок открываемого материала