Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции

Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции - 30.10.2025

Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции

Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. | 30.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Для людей без сбережений, - у нас их значительная часть, - они требуют особого внимания. Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами. Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных", - сказала она.

