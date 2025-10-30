https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070541.html
Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции
Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции
Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T14:46+0300
2025-10-30T14:46+0300
2025-10-30T14:46+0300
финансы
рф
эльвира набиуллина
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Для людей без сбережений, - у нас их значительная часть, - они требуют особого внимания. Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами. Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных", - сказала она.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, рф, эльвира набиуллина, госдума
Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Госдума
Набиуллина рассказала о важности низкой инфляции
Набиуллина: низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Низкая инфляция принципиально важна для людей с небольшими доходами, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
"Для людей без сбережений, - у нас их значительная часть, - они требуют особого внимания. Для людей, у которых нет доходов от сбережений, от депозитов в банках, принципиально важно, чтобы не росли цены в магазинах. Поэтому низкая инфляция, которую мы добиваемся, принципиально важна для людей с небольшими доходами. Не зря во всем мире инфляцию называют налогом на бедных", - сказала она.