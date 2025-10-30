https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070688.html
Набиуллина оценила экономическую политику России
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономическая политика России, которая стоит на прочном фундаменте, позволила стране выдержать санкции и увеличивать благосостояние людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Экономическая политика, которая стоит на прочном фундаменте макроэкономической стабильности и с достаточным запасом этой прочности - это было проверено временем, когда на нас столько санкций обрушилось - именно запас этой прочности позволил экономике, финансовой сфере выдержать, еще и увеличивать благосостояние людей", - сказала Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.
