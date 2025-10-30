https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070688.html

Набиуллина оценила экономическую политику России

Набиуллина оценила экономическую политику России - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина оценила экономическую политику России

Экономическая политика России, которая стоит на прочном фундаменте, позволила стране выдержать санкции и увеличивать благосостояние людей, заявила глава Банка... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T14:54+0300

2025-10-30T14:54+0300

2025-10-30T14:54+0300

россия

мировая экономика

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/0f/857588280_0:157:3081:1890_1920x0_80_0_0_808a29e0e667fdf9a3f25623e9c93ae0.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экономическая политика России, которая стоит на прочном фундаменте, позволила стране выдержать санкции и увеличивать благосостояние людей, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Экономическая политика, которая стоит на прочном фундаменте макроэкономической стабильности и с достаточным запасом этой прочности - это было проверено временем, когда на нас столько санкций обрушилось - именно запас этой прочности позволил экономике, финансовой сфере выдержать, еще и увеличивать благосостояние людей", - сказала Набиуллина на пленарном заседании Госдумы.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мировая экономика, эльвира набиуллина, банк россия, госдума