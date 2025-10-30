https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070826.html

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России

Инфляция в России замедляется, в следующем году этому будет помогать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T14:56+0300

2025-10-30T14:56+0300

2025-10-30T14:56+0300

финансы

россия

рф

эльвира набиуллина

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83026/78/830267804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_afc0f9e2b572166f363d0f83b2432555.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется, в следующем году этому будет помогать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Инфляция замедляется, и я уже говорила об этих цифрах, не буду заново их приводить. Замедляется она не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика. Мы исходим из того, что будет сокращение первичного структурного дефицита. И более умеренный рост спроса позволит нашим производственным возможностям, нашей экономике догнать его, сбалансировать спрос и предложение", - сказала она на пленарном заседании Госдумы.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, эльвира набиуллина, госдума