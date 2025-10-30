https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864070826.html
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России
Набиуллина рассказала о замедлении инфляции в России
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России замедляется, в следующем году этому будет помогать бюджетная политика и более умеренный рост спроса, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Инфляция замедляется, и я уже говорила об этих цифрах, не буду заново их приводить. Замедляется она не самопроизвольно, а под воздействием денежно-кредитной политики. В следующем году этому замедлению более активно будет помогать и бюджетная политика. Мы исходим из того, что будет сокращение первичного структурного дефицита. И более умеренный рост спроса позволит нашим производственным возможностям, нашей экономике догнать его, сбалансировать спрос и предложение", - сказала она на пленарном заседании Госдумы.
