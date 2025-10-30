https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864072281.html

Рыночная ипотека постепенно оживает, заявила Набиуллина

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Рыночная ипотека постепенно оживает со снижением ключевой ставки, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы. "Мы ожидаем, что мы к нейтральной ставке действительно придем в 2027 году, когда рыночная ипотека будет еще более доступна. Но не обязательно ждать до 2027 года. Мы видим уже сейчас. Мы постепенно снижаем ключевую ставку, и постепенно, медленно, но рыночная ипотека оживает", - сказала она. Набиуллина подчеркнула, что попытки подогреть рынок ипотеки безадресными льготными программами приводят к обратному эффекту. "Нам нужна же не столько доступность ипотеки… Нам нужна доступность жилья. А когда у нас цены на жилье выросли в два раза, какая бы у вас ставка ни была, вы за квадратные метры платите больше. Это не означает большую доступность жилья", - пояснила она. По ее словам, после того как льготные программы стали адресными, темпы роста цен на строящееся жилье замедлились: если раньше они сильно опережали общую инфляцию и реальный рост доходов, то сейчас они даже чуть ниже инфляции. "И нам эту тенденцию надо закрепить, потому что реальная доступность жилья появляется, когда у людей доходы растут быстрее, чем стоимость квадратных метров жилья. И мы имели совершенно обратную ситуацию в предыдущие годы", - добавила Набиуллина.

