Набиуллина рассказала, куда идет прибыль банковского сектора

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские банки направляют прибыль в инвестиции; если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в кредитных организациях - это капитал, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Есть мнение, что банки выживают все соки из реального сектора экономики. Давайте посмотрим на факты, куда идет прибыль банковского сектора? У банков, как и в любой сфере, прибыль идет в инвестиции. Если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в банках - это капитал. Почему капитал – это инвестиции? Потому что именно капитал позволяет наращивать кредитование. Не будет капитала – не будет кредитов", - объяснила она. "Если мы посмотрим на данные, за девять месяцев у нас банки заработали 2,7 триллиона прибыли, 1,7 триллиона – пошло именно на капитал и наращивание базиса для кредитования", - добавила Набиуллина. Она заметила также, что еще банки платят дивиденды и, разумеется, налоги. "Пятьсот миллиардов они заплатили как дивиденды, 800 миллиардов в виде налогов", - сказала Набиуллина, добавив, что ключевая функция банков - это сохранить сбережения и трансформировать их в кредиты. "Когда говорят, что у нас большие депозиты, депозиты они не в вакууме просто лежат. За счет них банки фондируют кредиты, и тот темп роста кредитов, который мы видели в прошлые годы, тоже требует фондирования со стороны депозитов", - подытожила глава регулятора.

