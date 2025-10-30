https://1prime.ru/20251030/nabiullina-864072446.html
Набиуллина рассказала, куда идет прибыль банковского сектора
Набиуллина рассказала, куда идет прибыль банковского сектора - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина рассказала, куда идет прибыль банковского сектора
Российские банки направляют прибыль в инвестиции; если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в кредитных... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:39+0300
2025-10-30T15:39+0300
2025-10-30T15:39+0300
банки
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_138e0e7373bf89b719ae578a1cf2ed31.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские банки направляют прибыль в инвестиции; если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в кредитных организациях - это капитал, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме. "Есть мнение, что банки выживают все соки из реального сектора экономики. Давайте посмотрим на факты, куда идет прибыль банковского сектора? У банков, как и в любой сфере, прибыль идет в инвестиции. Если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в банках - это капитал. Почему капитал – это инвестиции? Потому что именно капитал позволяет наращивать кредитование. Не будет капитала – не будет кредитов", - объяснила она. "Если мы посмотрим на данные, за девять месяцев у нас банки заработали 2,7 триллиона прибыли, 1,7 триллиона – пошло именно на капитал и наращивание базиса для кредитования", - добавила Набиуллина. Она заметила также, что еще банки платят дивиденды и, разумеется, налоги. "Пятьсот миллиардов они заплатили как дивиденды, 800 миллиардов в виде налогов", - сказала Набиуллина, добавив, что ключевая функция банков - это сохранить сбережения и трансформировать их в кредиты. "Когда говорят, что у нас большие депозиты, депозиты они не в вакууме просто лежат. За счет них банки фондируют кредиты, и тот темп роста кредитов, который мы видели в прошлые годы, тоже требует фондирования со стороны депозитов", - подытожила глава регулятора.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0d/863460167_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3947920576951501a1cf5808de47b124.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Банки, Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
Набиуллина рассказала, куда идет прибыль банковского сектора
Набиуллина рассказала, что российские банки направляют прибыль в инвестиции
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российские банки направляют прибыль в инвестиции; если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в кредитных организациях - это капитал, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
"Есть мнение, что банки выживают все соки из реального сектора экономики. Давайте посмотрим на факты, куда идет прибыль банковского сектора? У банков, как и в любой сфере, прибыль идет в инвестиции. Если в реальном секторе экономики инвестиции – это станки, оборудование и так далее, то в банках - это капитал. Почему капитал – это инвестиции? Потому что именно капитал позволяет наращивать кредитование. Не будет капитала – не будет кредитов", - объяснила она.
"Если мы посмотрим на данные, за девять месяцев у нас банки заработали 2,7 триллиона прибыли, 1,7 триллиона – пошло именно на капитал и наращивание базиса для кредитования", - добавила Набиуллина
.
Она заметила также, что еще банки платят дивиденды и, разумеется, налоги. "Пятьсот миллиардов они заплатили как дивиденды, 800 миллиардов в виде налогов", - сказала Набиуллина, добавив, что ключевая функция банков - это сохранить сбережения и трансформировать их в кредиты.
"Когда говорят, что у нас большие депозиты, депозиты они не в вакууме просто лежат. За счет них банки фондируют кредиты, и тот темп роста кредитов, который мы видели в прошлые годы, тоже требует фондирования со стороны депозитов", - подытожила глава регулятора.