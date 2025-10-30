"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ

https://1prime.ru/20251030/novatek-864062019.html
газ
леонид михельсон
ес
новатэк
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме. "Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 году. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса - это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель", - сказал он.
