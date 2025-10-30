https://1prime.ru/20251030/novatek-864062019.html

"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ

"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ - 30.10.2025, ПРАЙМ

"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ

Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка"... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T11:36+0300

2025-10-30T11:36+0300

2025-10-30T11:36+0300

газ

леонид михельсон

ес

новатэк

https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме. "Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 году. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса - это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель", - сказал он.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, леонид михельсон, ес, новатэк