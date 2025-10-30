Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ - 30.10.2025
"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ
Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка"... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T11:36+0300
2025-10-30T11:36+0300
газ
леонид михельсон
ес
новатэк
https://cdnn.1prime.ru/img/76264/39/762643917_0:219:4288:2631_1920x0_80_0_0_3903a7250087efc01c614222209b2eb8.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме. "Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 году. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса - это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель", - сказал он.
2025
газ, леонид михельсон, ес, новатэк
Газ, Леонид Михельсон, ЕС, Новатэк
11:36 30.10.2025
 
"Новатэк" предупредил о последствиях отказа ЕС от российского СПГ

Михельсон: цены на газ взлетят после исключения России из мирового производства СПГ

© fotolia.com / nitoФлаг и деньги Евросоюза
Флаг и деньги Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Флаг и деньги Евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / nito
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Если исключить Россию из мирового производства СПГ, то цены на газ взлетят, что в первую очередь затронет Евросоюз, заявил председатель правления "Новатэка" Леонид Михельсон, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.
"Евросоюз включил в 19-й пакет санкций отказ от российского СПГ в 2027 году. Сейчас на Россию приходится более 10% мирового производства СПГ. Эти объемы просто пойдут на другие рынки. Исключить их из мирового газового баланса - это просто невозможно, будет беспрецедентный взлет цен, и больше всех в таком случае заплатит европейский потребитель", - сказал он.
 
