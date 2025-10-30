"Яндекс" намерен 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации

https://1prime.ru/20251030/obligatsii-864077579.html

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке будет определен позднее. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 сроком обращения от двух до трех лет и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 18 ноября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".

