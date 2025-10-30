Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Яндекс" намерен 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации - 30.10.2025
"Яндекс" намерен 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации
2025-10-30T19:21+0300
2025-10-30T19:21+0300
экономика
рынок
бизнес
россия
яндекс
банк россия
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке будет определен позднее. Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 сроком обращения от двух до трех лет и ежемесячными купонами. Техническая часть размещения предварительно ожидается 18 ноября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
19:21 30.10.2025
 
© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкЛоготип компании "Яндекс"
Логотип компании Яндекс - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Логотип компании "Яндекс". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. МКПАО "Яндекс" планирует 13 ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации с переменным купоном объемом не менее 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Купон по выпуску будет привязан к ключевой ставке Банка России. Ориентир премии к ключевой ставке будет определен позднее.
Компания предложит инвесторам биржевые облигации серии 001Р-03 сроком обращения от двух до трех лет и ежемесячными купонами.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 18 ноября. Агент по размещению - АО "Старт капитал".
