В ЕС резко отреагировали на новое оружие России
В ЕС резко отреагировали на новое оружие России
2025-10-30T06:20+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X подчеркнул, что Запад должен со всей серьезностью относиться к новому вооружению, представленному президентом России Владимиром Путиным. "И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо", — отреагировал он с сарказмом. Ранее Владимир Путин сообщил, что во вторник были проведены испытания аппарата "Посейдон", способного действовать под водой. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что "Посейдон" можно считать в полной мере "оружием Судного дня". В первый раз о создании подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин сообщил в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году. Он заявил, что такие аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать самые разные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и критически важную инфраструктуру.
