Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС резко отреагировали на новое оружие России - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/oruzhie-864054948.html
В ЕС резко отреагировали на новое оружие России
В ЕС резко отреагировали на новое оружие России - 30.10.2025, ПРАЙМ
В ЕС резко отреагировали на новое оружие России
Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X подчеркнул, что Запад должен со всей серьезностью относиться к новому вооружению,... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T06:20+0300
2025-10-30T06:20+0300
запад
владимир путин
дмитрий медведев
федеральное собрание
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X подчеркнул, что Запад должен со всей серьезностью относиться к новому вооружению, представленному президентом России Владимиром Путиным. "И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо", — отреагировал он с сарказмом. Ранее Владимир Путин сообщил, что во вторник были проведены испытания аппарата "Посейдон", способного действовать под водой. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что "Посейдон" можно считать в полной мере "оружием Судного дня". В первый раз о создании подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин сообщил в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году. Он заявил, что такие аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать самые разные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и критически важную инфраструктуру.
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, владимир путин, дмитрий медведев, федеральное собрание, ес
ЗАПАД, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Федеральное собрание, ЕС
06:20 30.10.2025
 
В ЕС резко отреагировали на новое оружие России

Туомас Малинен: Запад должен считаться с "Буревестником" и "Посейдоном"

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России
Государственный флаг России - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Государственный флаг России. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X подчеркнул, что Запад должен со всей серьезностью относиться к новому вооружению, представленному президентом России Владимиром Путиным.
"И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо", — отреагировал он с сарказмом.
Ранее Владимир Путин сообщил, что во вторник были проведены испытания аппарата "Посейдон", способного действовать под водой. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что "Посейдон" можно считать в полной мере "оружием Судного дня".
В первый раз о создании подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин сообщил в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году. Он заявил, что такие аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать самые разные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и критически важную инфраструктуру.
 
ЗАПАДВладимир ПутинДмитрий МедведевФедеральное собраниеЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала