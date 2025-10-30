https://1prime.ru/20251030/oruzhie-864054948.html

В ЕС резко отреагировали на новое оружие России

В ЕС резко отреагировали на новое оружие России - 30.10.2025, ПРАЙМ

В ЕС резко отреагировали на новое оружие России

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X подчеркнул, что Запад должен со всей серьезностью относиться к новому вооружению,... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T06:20+0300

2025-10-30T06:20+0300

2025-10-30T06:20+0300

запад

владимир путин

дмитрий медведев

федеральное собрание

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в социальной сети X подчеркнул, что Запад должен со всей серьезностью относиться к новому вооружению, представленному президентом России Владимиром Путиным. "И "Буревестник", и "Посейдон" — уже реальность. Но да, продолжайте раздражать Россию. На этот раз все обязательно закончится хорошо", — отреагировал он с сарказмом. Ранее Владимир Путин сообщил, что во вторник были проведены испытания аппарата "Посейдон", способного действовать под водой. Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил, что "Посейдон" можно считать в полной мере "оружием Судного дня". В первый раз о создании подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин сообщил в своем выступлении перед Федеральным собранием в 2018 году. Он заявил, что такие аппараты могут быть оснащены как обычными, так и ядерными зарядами, что позволит им поражать самые разные цели, включая авианосные группы, береговые укрепления и критически важную инфраструктуру.

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, владимир путин, дмитрий медведев, федеральное собрание, ес