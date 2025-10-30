"Все засуетились". Японцы оценили новое российское оружие

https://1prime.ru/20251030/oruzhie-864080542.html

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Пользователи Yahoo News Japan высоко оценили российский беспилотный подводный аппарат "Посейдон" и выразили мнение, что только Россия способна создавать такие технологии."Россия обладает высочайшим уровнем технологий и вооружений, что тут еще скажешь. Это страна, управляющая космическими станциями. Нужный эффект она произвела: смотрите, как все засуетились", — написал первый читатель."Я не ожидал меньшего от Владимира Путина. Он виртуозно пользуется картой ядерного сдерживания, причем для этого ему даже не нужен огромный арсенал. Это эффективное стратегическое оружие. Россия — единственная страна, способная на такие амбициозные разработки. Остальные не в состоянии это провернуть", — выразил мнение другой комментатор."Почему-то в определенных кругах не принято уделять внимание технологическим достижениям СССР, но, на мой взгляд, они куда более впечатляющие, чем у США. В конце концов, именно СССР первым запустил пилотируемый космический корабль. Сейчас Россия, преемник Советского Союза, на равных конкурирует с Америкой. Нельзя недооценивать мощь страны, которая дала отпор нацистам", — подчеркнул третий пользователь."Искусственные цунами, которые способен вызвать "Посейдон", нанесут значительный локальный ущерб. Тот факт, что это изделие имеет бесконечный радиус действия, делает его очень, очень серьезной угрозой", — заключил еще один читатель.Ранее президент России Владимир Путин объявил, что во вторник страна провела испытания подводного аппарата "Посейдон", оснащённого ядерной силовой установкой. Президент отметил уникальность этого аппарата, добавив, что его мощности значительно превосходят показатели ракеты "Сармат".Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

