https://1prime.ru/20251030/osago-864072945.html

Средняя стоимость полисов ОСАГО достигла нижней точки, заявил глава ВСС

Средняя стоимость полисов ОСАГО достигла нижней точки, заявил глава ВСС - 30.10.2025, ПРАЙМ

Средняя стоимость полисов ОСАГО достигла нижней точки, заявил глава ВСС

Средняя стоимость полисов ОСАГО в России достигла нижней точки и теперь страховщики ожидают ее плавного повышения, заявил глава Всероссийского союза... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T15:50+0300

2025-10-30T15:50+0300

2025-10-30T15:50+0300

бизнес

россия

рф

евгений уфимцев

всс

рса

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя стоимость полисов ОСАГО в России достигла нижней точки и теперь страховщики ожидают ее плавного повышения, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он отметил, что с начала текущего года благодаря снижению издержек страховщиков и укреплению рубля в страховании автогражданской ответственности наблюдаются два тренда: снижение страховых премий и одновременно - рост выплат. "Ситуация сейчас стабильна, а рост выплат продолжается. Поэтому, честно говоря, я думаю, что мы сейчас находимся в самой нижней точке (стоимости полисов – ред.)", – сказал Уфимцев на пресс-конференции в рамках Форума лидеров страхового рынка. "Моя оценка такая, что небольшой рост, на 2-3%, сейчас мы будем ожидать по увеличению стоимости полиса", - сказал Уфимцев. Он напомнил, что ЦБ сейчас разрабатывает механизм, который изменить подход к расчету тарифов ОСАГО: добавятся коэффициенты, позволяющие учитывать убыточность этого вида страхования в субъектах РФ с высоким уровнем страхового мошенничества. Кроме того, к концу декабря РСА подготовит обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ. Однако, по словам главы ВСС, к скачку стоимости полисов это не приведет. "Не будет никакого скачка из-за изменения указания. Аварийный водитель заплатит больше, а добросовестный получит еще чуть больше скидочку", - заключил он. По данным ВСС, средняя премия по ОСАГО в России по итогам первых трёх кварталов года составила 7 274 рубля. При этом в отдельных субъектах РФ с низкими коэффициентами аварийности стоимость полисов лишь немного превышает 5 тысяч рублей.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, евгений уфимцев, всс, рса