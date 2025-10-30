https://1prime.ru/20251030/osago-864072945.html
Средняя стоимость полисов ОСАГО достигла нижней точки, заявил глава ВСС
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Средняя стоимость полисов ОСАГО в России достигла нижней точки и теперь страховщики ожидают ее плавного повышения, заявил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Он отметил, что с начала текущего года благодаря снижению издержек страховщиков и укреплению рубля в страховании автогражданской ответственности наблюдаются два тренда: снижение страховых премий и одновременно - рост выплат. "Ситуация сейчас стабильна, а рост выплат продолжается. Поэтому, честно говоря, я думаю, что мы сейчас находимся в самой нижней точке (стоимости полисов – ред.)", – сказал Уфимцев на пресс-конференции в рамках Форума лидеров страхового рынка. "Моя оценка такая, что небольшой рост, на 2-3%, сейчас мы будем ожидать по увеличению стоимости полиса", - сказал Уфимцев. Он напомнил, что ЦБ сейчас разрабатывает механизм, который изменить подход к расчету тарифов ОСАГО: добавятся коэффициенты, позволяющие учитывать убыточность этого вида страхования в субъектах РФ с высоким уровнем страхового мошенничества. Кроме того, к концу декабря РСА подготовит обновленные справочники средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ. Однако, по словам главы ВСС, к скачку стоимости полисов это не приведет. "Не будет никакого скачка из-за изменения указания. Аварийный водитель заплатит больше, а добросовестный получит еще чуть больше скидочку", - заключил он. По данным ВСС, средняя премия по ОСАГО в России по итогам первых трёх кварталов года составила 7 274 рубля. При этом в отдельных субъектах РФ с низкими коэффициентами аварийности стоимость полисов лишь немного превышает 5 тысяч рублей.
