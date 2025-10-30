Эксперт предупредила о рисках мошенничества при покупке бумажного ОСАГО

https://1prime.ru/20251030/osago-864074826.html
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Приобретение бумажного полиса ОСАГО у непроверенного страхового агента несет высокие риски мошенничества, предупредила эксперт платформы "Мошеловка" Общероссийского народного фронта (ОНФ) Александра Пожарская на пресс-конференции в рамках Форума лидеров страхового рынка. "Есть такой способ мошенничества, как продажа неоплаченных полисов. И он касается тех граждан, которые все еще по каким-то причинам предпочитают оформлять полис в точках продаж у брокеров страховых. И даже не в автосалоне, допустим, где он обслуживается, а в каких-то будочках или газельках с объявлениями: продаем полисы ОСАГО со скидкой", - рассказала Пожарская. Она пояснила, что мошенники, продавая бумажные полисы "автогражданки", не заносят данные в страховую информационную систему. В результате автовладелец, приобретая полис на бланке страховой организации, фактически не имеет страховки. То есть, он может предъявить его сотруднику ДПС при проверке, но в случае ДТП страховую защиту не получит. Более того, такой автовладелец может быть обвинен в подделке документов. "Мы здесь возлагаем большие надежды на цифровизацию "автогражданки", на то, что граждане наконец-то все-таки привыкнут к дистанционному страховому обслуживанию так же, как они привыкли к дистанционному банковскому обслуживанию. Этот формат гораздо безопаснее и дает большую защищенность от недобросовестных практик", - заявила эксперт. По данным Национальной страховой информационной системы (НСИС), 99,7% договоров ОСАГО в России сейчас заключается в электронном виде. "Специфика договора в электронном виде предполагает, что в момент заключения он уже находится в системе", - согласился глава НСИС Николай Галушин. Он отметил, что сейчас сразу после заключения электронного полиса клиент получает сообщение от НСИС с указанием серии и номера полиса. "Это сделано специально для того, чтобы у страхователя была дополнительная проверка на легитимность этого электронного договора", - объяснил он. Более того, с 10 ноября НСИС запустит дополнительный сервис: уведомление граждан об изменениях в их полисах. Это делается также для предотвращения недобросовестных практик. "Если вы не инициировали никакие-то изменения, а за вашей спиной что-то с вашим договором происходит, например, туда вписывается какой-то еще водитель, вы получите сообщение, и это означает, что есть повод обратиться в страховую компанию и бить тревогу. Как сейчас вы получаете уведомление от банка об активности с вашим счетом, с вашим аккаунтом на "Госуслугах" и так далее", – рассказал Галушин.
