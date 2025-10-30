https://1prime.ru/20251030/osago-864078088.html
Эксперт рассказал, сколько россиян платят за ОСАГО слишком мало
Эксперт рассказал, сколько россиян платят за ОСАГО слишком мало
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Около 30% автомобилистов и 60% мотоциклистов в России недотарифицированы по ОСАГО, то есть из-за них переплачивают другие, заявил директор по развитию портфеля ОСАГО компании "Росгосстрах" Юрий Стрекалов. "В целом мы ждем новые тарифы (по ОСАГО - ред.). Мы уже достаточно давно видим, что существует довольно большой пласт недотарифицированных клиентов на рынке, за которых по факту просто платят менее убыточные клиенты. Из года в год доля таких клиентов меняется, но сейчас последние наши оценки - около 30% недотарифицированных клиентов на рынке в легковых автомобилях и около 60% - на мотоциклах," – сказал Стрекалов на пресс-конференции в рамках форума лидеров страхового рынка. По его словам, сейчас такие клиенты покупают полисы автогражданки по максимальному тарифу, который установлен Банком России. При этом эксперт напомнил, что сейчас ЦБ готовит изменения в тарифных коридорах по ОСАГО: границы тарифов планируется расширить на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. А также увеличить в два раза территориальный коэффициент для Новосибирской области и Ингушетии, где страховщики фиксируют высокий уровень убыточности из-за действий страховых мошенников. "Изменения, которые предлагаются, конечно же, не отразятся на всех водителях", - уверен Стрекалов. Он пояснил, что страховщики будут устанавливать тарифы для каждого клиента индивидуально, предлагая больше скидок для безаварийных автовладельцев. "Мы сделали оценку, какая премия на рынке была бы, если бы все клиенты тарифицировались на максимальной базовой ставке. И видим, что сейчас рынок где-то на 18% ниже, чем он мог быть, если бы просто все страховщики для всех клиентов поставили максимальную цену. Это говорит о том, что страховщики стараются бороться за хороших клиентов, тарифицируют их максимально лояльно, максимально точно", - сказал он.
"В целом мы ждем новые тарифы (по ОСАГО - ред.). Мы уже достаточно давно видим, что существует довольно большой пласт недотарифицированных клиентов на рынке, за которых по факту просто платят менее убыточные клиенты. Из года в год доля таких клиентов меняется, но сейчас последние наши оценки - около 30% недотарифицированных клиентов на рынке в легковых автомобилях и около 60% - на мотоциклах," – сказал Стрекалов на пресс-конференции в рамках форума лидеров страхового рынка.
По его словам, сейчас такие клиенты покупают полисы автогражданки по максимальному тарифу, который установлен Банком России
. При этом эксперт напомнил, что сейчас ЦБ готовит изменения в тарифных коридорах по ОСАГО: границы тарифов планируется расширить на 15% в обе стороны для легковых авто и на 40% для мотоциклистов. А также увеличить в два раза территориальный коэффициент для Новосибирской области и Ингушетии
, где страховщики фиксируют высокий уровень убыточности из-за действий страховых мошенников.
"Изменения, которые предлагаются, конечно же, не отразятся на всех водителях", - уверен Стрекалов. Он пояснил, что страховщики будут устанавливать тарифы для каждого клиента индивидуально, предлагая больше скидок для безаварийных автовладельцев.
"Мы сделали оценку, какая премия на рынке была бы, если бы все клиенты тарифицировались на максимальной базовой ставке. И видим, что сейчас рынок где-то на 18% ниже, чем он мог быть, если бы просто все страховщики для всех клиентов поставили максимальную цену. Это говорит о том, что страховщики стараются бороться за хороших клиентов, тарифицируют их максимально лояльно, максимально точно", - сказал он.
