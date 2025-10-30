https://1prime.ru/20251030/overchuk-864068310.html
В регионе АТЭС будут возникать новые платежные системы, заявил Оверчук
КЁНДЖУ, 30 окт - ПРАЙМ. Новые платежные системы будут возникать в регионе АТЭС, об этом говорят даже недружественные РФ страны, альтернативы SWIFT уже работают, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук. "Частный бизнес, видимо, устал ждать, что произойдет возвращение к тому порядку, который существовал раньше, и начал сам адаптироваться к новым экономическим условиям. Это, наверное, самое важное, что сейчас на наших глазах происходит. Очевидно, что здесь в регионе будут возникать новые платежные системы, об этом говорится открыто, причем в том числе и недружественные страны произносят такие слова. В том числе и международные финансовые институты об этом говорят", - сказал Оверчук журналистам. По его словам, если раньше под связанностью понимались вопросы транспорта и логистики, то сейчас это понятие расширилось. "Это очень чувствуется по тем дискуссиям, которые здесь происходят. Сюда включаются и системы расчетов, представляются новые системы расчетов, основанные на новых технологиях, интегрированные в систему транспорта и логистики", - добавил Оверчук. Отвечая на вопрос журналистов, идет ли речь о создании альтернативы SWIFT, Оверчук отметил, что, по сути, такие системы уже работают. "Из того, что я слышу здесь в выступлениях, такие альтернативы уже существуют. Это все работает, торговля идет", - сказал Оверчук.
