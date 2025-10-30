https://1prime.ru/20251030/palata-864051106.html
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей - 30.10.2025, ПРАЙМ
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей
Госзаказчики в 2021-2024 годах при использовании средств на повышение качества автомобильных дорог федерального и регионального значения допустили ряд нарушений | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T00:23+0300
2025-10-30T00:23+0300
2025-10-30T00:23+0300
бизнес
экономика
россия
рф
тамбовская область
нижегородская область
счетная палата
фнс россии
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864051106.jpg?1761772995
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госзаказчики в 2021-2024 годах при использовании средств на повышение качества автомобильных дорог федерального и регионального значения допустили ряд нарушений на общую сумму 7,1 миллиарда рублей: были завышены стоимость и объемы проводимых работ, а также оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям госконтрактов, выяснила Счетная палата РФ по итогам проверки в трех регионах.
В материалах ведомства отмечается, что эффективность расходов проверялась в Нижегородской и Тамбовской областях и Республике Саха (Якутия).
"В 2021–2024 годах государственными заказчиками завышались объемы дорожных материалов, в том числе в связи с неправильным применением единичных расценок при формировании сметной стоимости, завышались объемы и дальность перевозки материалов, оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям государственных контрактов, на общую сумму 3 126,1 млн рублей", - говорится в итоговом отчете.
"Общая сумма указанных нарушений составила 7,1 млрд рублей. Часть из них устранена в ходе проверки, в бюджет возвращено 794,3 млн рублей", - отмечается в отчете.
Кроме того, на момент проведения контрольного мероприятия Счетная палата зафиксировала дефицит финансирования дорожных работ, необходимых для достижения проверенными регионами плановых показателей по приведению автодорог в нормативное состояние к 2030 году, в размере 443,8 миллиарда рублей.
В то же время Счетная палата в качестве положительного результата отметила реализацию Нижегородской областью рекомендации ведомства о снижении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. "Это позволило снизить расчетный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных региону на указанные цели в 2025 году, на 13,4 млрд рублей", - говорится в документе.
По итогам аудита Счетная палата направила проверенным госзаказчикам представления об устранении выявленных нарушений, а также обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу, отмечается в отчете.
рф
тамбовская область
нижегородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, тамбовская область, нижегородская область, счетная палата, фнс россии
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, РФ, Тамбовская область, Нижегородская область, Счетная палата, ФНС России
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госзаказчики в 2021-2024 годах при использовании средств на повышение качества автомобильных дорог федерального и регионального значения допустили ряд нарушений на общую сумму 7,1 миллиарда рублей: были завышены стоимость и объемы проводимых работ, а также оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям госконтрактов, выяснила Счетная палата РФ по итогам проверки в трех регионах.
В материалах ведомства отмечается, что эффективность расходов проверялась в Нижегородской и Тамбовской областях и Республике Саха (Якутия).
"В 2021–2024 годах государственными заказчиками завышались объемы дорожных материалов, в том числе в связи с неправильным применением единичных расценок при формировании сметной стоимости, завышались объемы и дальность перевозки материалов, оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям государственных контрактов, на общую сумму 3 126,1 млн рублей", - говорится в итоговом отчете.
"Общая сумма указанных нарушений составила 7,1 млрд рублей. Часть из них устранена в ходе проверки, в бюджет возвращено 794,3 млн рублей", - отмечается в отчете.
Кроме того, на момент проведения контрольного мероприятия Счетная палата зафиксировала дефицит финансирования дорожных работ, необходимых для достижения проверенными регионами плановых показателей по приведению автодорог в нормативное состояние к 2030 году, в размере 443,8 миллиарда рублей.
В то же время Счетная палата в качестве положительного результата отметила реализацию Нижегородской областью рекомендации ведомства о снижении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. "Это позволило снизить расчетный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных региону на указанные цели в 2025 году, на 13,4 млрд рублей", - говорится в документе.
По итогам аудита Счетная палата направила проверенным госзаказчикам представления об устранении выявленных нарушений, а также обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу, отмечается в отчете.