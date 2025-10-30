Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей - 30.10.2025
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей
Счетная палата выявила нарушения при строительстве дорог на 7,1 млрд рублей
2025-10-30T00:23+0300
2025-10-30T00:23+0300
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госзаказчики в 2021-2024 годах при использовании средств на повышение качества автомобильных дорог федерального и регионального значения допустили ряд нарушений на общую сумму 7,1 миллиарда рублей: были завышены стоимость и объемы проводимых работ, а также оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям госконтрактов, выяснила Счетная палата РФ по итогам проверки в трех регионах. В материалах ведомства отмечается, что эффективность расходов проверялась в Нижегородской и Тамбовской областях и Республике Саха (Якутия). "В 2021–2024 годах государственными заказчиками завышались объемы дорожных материалов, в том числе в связи с неправильным применением единичных расценок при формировании сметной стоимости, завышались объемы и дальность перевозки материалов, оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям государственных контрактов, на общую сумму 3 126,1 млн рублей", - говорится в итоговом отчете. "Общая сумма указанных нарушений составила 7,1 млрд рублей. Часть из них устранена в ходе проверки, в бюджет возвращено 794,3 млн рублей", - отмечается в отчете. Кроме того, на момент проведения контрольного мероприятия Счетная палата зафиксировала дефицит финансирования дорожных работ, необходимых для достижения проверенными регионами плановых показателей по приведению автодорог в нормативное состояние к 2030 году, в размере 443,8 миллиарда рублей. В то же время Счетная палата в качестве положительного результата отметила реализацию Нижегородской областью рекомендации ведомства о снижении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. "Это позволило снизить расчетный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных региону на указанные цели в 2025 году, на 13,4 млрд рублей", - говорится в документе. По итогам аудита Счетная палата направила проверенным госзаказчикам представления об устранении выявленных нарушений, а также обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу, отмечается в отчете.
00:23 30.10.2025
 
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Госзаказчики в 2021-2024 годах при использовании средств на повышение качества автомобильных дорог федерального и регионального значения допустили ряд нарушений на общую сумму 7,1 миллиарда рублей: были завышены стоимость и объемы проводимых работ, а также оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям госконтрактов, выяснила Счетная палата РФ по итогам проверки в трех регионах.
В материалах ведомства отмечается, что эффективность расходов проверялась в Нижегородской и Тамбовской областях и Республике Саха (Якутия).
"В 2021–2024 годах государственными заказчиками завышались объемы дорожных материалов, в том числе в связи с неправильным применением единичных расценок при формировании сметной стоимости, завышались объемы и дальность перевозки материалов, оплачивались невыполненные работы и работы, не соответствующие условиям государственных контрактов, на общую сумму 3 126,1 млн рублей", - говорится в итоговом отчете.
"Общая сумма указанных нарушений составила 7,1 млрд рублей. Часть из них устранена в ходе проверки, в бюджет возвращено 794,3 млн рублей", - отмечается в отчете.
Кроме того, на момент проведения контрольного мероприятия Счетная палата зафиксировала дефицит финансирования дорожных работ, необходимых для достижения проверенными регионами плановых показателей по приведению автодорог в нормативное состояние к 2030 году, в размере 443,8 миллиарда рублей.
В то же время Счетная палата в качестве положительного результата отметила реализацию Нижегородской областью рекомендации ведомства о снижении нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. "Это позволило снизить расчетный объем бюджетных ассигнований, предусмотренных региону на указанные цели в 2025 году, на 13,4 млрд рублей", - говорится в документе.
По итогам аудита Счетная палата направила проверенным госзаказчикам представления об устранении выявленных нарушений, а также обращение в Генеральную прокуратуру и Федеральную налоговую службу, отмечается в отчете.
 
Заголовок открываемого материала