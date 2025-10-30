https://1prime.ru/20251030/polyanskiy-864081860.html
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН - 30.10.2025, ПРАЙМ
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X подверг критике решение Киева проголосовать против отмены... | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T23:24+0300
2025-10-30T23:24+0300
2025-10-30T23:24+0300
сша
киев
куба
андрей сибига
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2911:1637_1920x0_80_0_0_e57130750254abba56eac993cc9e09c3.jpg
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X подверг критике решение Киева проголосовать против отмены эмбарго на Кубу."Это решение ярко демонстрирует истинное лицо киевского режима. Таким образом они отблагодарили кубинцев за помощь детям Чернобыля в 1986 году", — написал Полянский в ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который пытался оправдать решение Киева. Российский дипломат обвинил Киев в неблагодарности к стране, которая в тяжёлый момент "поделилась с Украиной последней рубашкой". Ранее Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с просьбой к США отменить санкции против Кубы. Документ "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США против Кубы" поддержали 165 стран. Против него высказались лишь семь государств, а 12 воздержались. В число проголосовавших против вошли Венгрия, Израиль, Аргентина, Украина и США. Среди воздержавшихся — Польша, Румыния, Латвия и Эстония. ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние санкции США против Кубы с 1992 года.
https://1prime.ru/20251028/gd--864013472.html
https://1prime.ru/20251019/sanktsii-863675087.html
сша
киев
куба
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1c/846832835_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_11dcf457ac29fa626e85194780b244ca.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, киев, куба, андрей сибига, оон
США, Киев, КУБА, Андрей Сибига, ООН
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Полянский раскритиковал Украину за решение голосовать против снятия эмбарго с Кубы