Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН - 30.10.2025
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН - 30.10.2025
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X подверг критике решение Киева проголосовать против отмены... | 30.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X подверг критике решение Киева проголосовать против отмены эмбарго на Кубу."Это решение ярко демонстрирует истинное лицо киевского режима. Таким образом они отблагодарили кубинцев за помощь детям Чернобыля в 1986 году", — написал Полянский в ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который пытался оправдать решение Киева. Российский дипломат обвинил Киев в неблагодарности к стране, которая в тяжёлый момент "поделилась с Украиной последней рубашкой". Ранее Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с просьбой к США отменить санкции против Кубы. Документ "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США против Кубы" поддержали 165 стран. Против него высказались лишь семь государств, а 12 воздержались. В число проголосовавших против вошли Венгрия, Израиль, Аргентина, Украина и США. Среди воздержавшихся — Польша, Румыния, Латвия и Эстония. ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние санкции США против Кубы с 1992 года.
23:24 30.10.2025
 
Полянский раскритиковал главу МИД Украины за резонансное решение в ООН

МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в социальной сети X подверг критике решение Киева проголосовать против отмены эмбарго на Кубу.
"Это решение ярко демонстрирует истинное лицо киевского режима. Таким образом они отблагодарили кубинцев за помощь детям Чернобыля в 1986 году", — написал Полянский в ответ на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который пытался оправдать решение Киева.
Российский дипломат обвинил Киев в неблагодарности к стране, которая в тяжёлый момент "поделилась с Украиной последней рубашкой".
Ранее Генеральная Ассамблея ООН в 33-й раз приняла резолюцию с просьбой к США отменить санкции против Кубы. Документ "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введённой США против Кубы" поддержали 165 стран. Против него высказались лишь семь государств, а 12 воздержались.
В число проголосовавших против вошли Венгрия, Израиль, Аргентина, Украина и США. Среди воздержавшихся — Польша, Румыния, Латвия и Эстония. ООН принимает резолюции с требованием отменить односторонние санкции США против Кубы с 1992 года.
