"Второй удар". В США запаниковали из-за российского "Посейдона"
"Второй удар". В США запаниковали из-за российского "Посейдона" - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Второй удар". В США запаниковали из-за российского "Посейдона"
Аппарат "Посейдон" даст России возможность нанести второй удар США в случае ядерного конфликта, сообщает The War Zone. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T15:07+0300
2025-10-30T15:07+0300
2025-10-30T15:07+0300
мировая экономика
сша
владимир путин
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Аппарат "Посейдон" даст России возможность нанести второй удар США в случае ядерного конфликта, сообщает The War Zone."Это оружие, вероятно, предоставит России возможность нанесения второго удара, которую можно было бы считать более безотказным вариантом, чем применение баллистических ракет подводных лодок, в случае если один из агрессоров попытается парализовать ее стратегические ядерные силы в сценарии первого удара", — отмечается в статье.Автор также отметил, что "Посейдон" будет сложно перехватить, так как благодаря своей ядерной энергоустановке он способен долгое время передвигаться под водой до момента нанесения удара.На днях Владимир Путин объявил, что Россия во вторник успешно провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Президент подчеркнул, что это уникальное оружие, и его мощность значительно превышает характеристики ракеты "Сармат".
