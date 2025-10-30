Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая на десять процентов - 30.10.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251030/poshliny-864056549.html
Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая на десять процентов
Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая на десять процентов - 30.10.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая на десять процентов
Президент США Дональд Трамп заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T08:24+0300
2025-10-30T08:30+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863967364_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4b57827cf464086e9b73e269d002bff7.jpg
ВАШИНГТОН, 30 окт - Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом."Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%", - сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.Китай и США на данный момент фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел на импорт всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.В середине мая Китай и США договорились о временном взаимном снижении торговых пошлин. Вместе с тем Штаты сохранили отдельную пошлину на импорт китайских товаров в 20% - так называемую "фентаниловую", введение которой Вашингтон обосновывает недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками.После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что снижает введенную из-за ситуации с фентанилом пошлину до 10%.
08:24 30.10.2025 (обновлено: 08:30 30.10.2025)
 
Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая на десять процентов

Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая до 47 процентов

ВАШИНГТОН, 30 окт - Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом.
"Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%", - сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.
Китай и США на данный момент фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел на импорт всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.
В середине мая Китай и США договорились о временном взаимном снижении торговых пошлин. Вместе с тем Штаты сохранили отдельную пошлину на импорт китайских товаров в 20% - так называемую "фентаниловую", введение которой Вашингтон обосновывает недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками.
После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что снижает введенную из-за ситуации с фентанилом пошлину до 10%.
 
Мировая экономикаСШАКИТАЙВАШИНГТОНДональд ТрампСи Цзиньпин
 
 
