Трамп заявил, что снижает пошлины против Китая на десять процентов

2025-10-30T08:24+0300

ВАШИНГТОН, 30 окт - Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил о снижении пошлин против Китая с 57% до 47% - за счет уменьшения пошлины, введенной из-за ситуации с фентанилом."Пошлины остаются абсолютно теми же. Было 57%, стало 47%", - сказал Трамп на борту президентского самолета по пути в Вашингтон.Китай и США на данный момент фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент ввел на импорт всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США на китайские товары достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%.В середине мая Китай и США договорились о временном взаимном снижении торговых пошлин. Вместе с тем Штаты сохранили отдельную пошлину на импорт китайских товаров в 20% - так называемую "фентаниловую", введение которой Вашингтон обосновывает недостаточной борьбой Пекина с синтетическими наркотиками.После переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп заявил, что снижает введенную из-за ситуации с фентанилом пошлину до 10%.

