Правительство продлило срок уплаты акциза на жидкую сталь для металлургов

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Кабмин РФ продлил до 1 декабря 2025 года срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для металлургов, сообщается на сайте правительства. "Правительство перенесло срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду для предприятий отрасли чёрной металлургии. Постановление об этом подписано. Решение касается акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых, срок уплаты которых наступает в период с сентября по ноябрь. Сроки таких платежей продлены до 1 декабря 2025 года включительно", - говорится в сообщении.
