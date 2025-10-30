Чистая прибыль Microsoft в I квартале выросла на 12,5%

https://1prime.ru/20251030/pribyl-864051019.html
МОСКВА, 29 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль американской корпорации Microsoft по итогам первого квартала 2025-2026 финансового года, завершившегося 30 сентября, увеличилась на 12,5% в годовом выражении и составила 27,747 миллиарда долларов, следует из отчета компании.
Разводненная прибыль на акцию выросла до 3,72 доллара с 3,3 доллара за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка поднялась на 18,4% - до 77,673 миллиарда долларов при прогнозе в 75,32 миллиарда.
Выручка "облачного" подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 28,2% в годовом выражении - до 30,897 миллиарда долларов. Показатель подразделения Productivity and Business Processes поднялся на 16,6% - до 33,02 миллиарда.
Акции Microsoft после закрытия основных торгов в США дешевеют на 2,9%.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft разработала операционную систему Windows.
