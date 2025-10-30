https://1prime.ru/20251030/pribyl-864051734.html

Чистая прибыль Meta за три квартала снизилась на 9,2%

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) за три квартала текущего года сократилась на 9,2% в годовом выражении и составила 37,69 миллиарда долларов, следует из финансовой отчетности компании. Разводненная прибыль на акцию составила 14,62 доллара против 15,88 доллара годом ранее. Выручка при этом выросла на 21,5% - до 141,073 миллиарда долларов. По итогам третьего квартала чистая прибыль Meta упала в 5,8 раза - до 2,709 миллиарда долларов. Такое снижение связано с единовременным списанием подоходного налога в отчетном периоде в связи с реализацией закона Big Beautiful Bill в размере 15,93 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,05 доллара после 6,03 доллара за третий квартал прошлого года. Выручка выросла на 26,2% - до 51,242 миллиарда долларов при прогнозе в 49,36 миллиарда. Число ежедневных активных пользователей в сентябре увеличилось на 8% в годовом выражении - до 3,54 миллиарда человек. Акции Meta после закрытия основных торгов в США дешевеют на 9,1%. Компания Facebook в 2021 году объявила о переименовании в Meta. Ее создатель Марк Цукерберг заявил, что новый бренд делает акцент на метавселенной, где человек откажется от экранов и будет испытывать эффект присутствия в виртуальной реальности.

