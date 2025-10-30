https://1prime.ru/20251030/pribyl-864052151.html
Чистая прибыль Starbucks в III квартале упала в два раза
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших сетей кофеен в мире Starbucks по итогам прошедшего финансового года, который завершился 28 сентября, сократилась в два раза в годовом выражении - до 1,856 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию снизилась до 1,63 доллара с 3,31 доллара годом ранее. Выручка компании при этом выросла на 2,8% - до 37,184 миллиарда долларов.
В четвертом квартале чистая прибыль компании упала в 6,8 раза в годовом выражении - до 133,1 миллиона долларов, разводненная прибыль на акцию - до 0,12 доллара с 0,8 доллара годом ранее, скорректированная прибыль составила 0,52 доллара на акцию при прогнозе в 0,56 доллара. Выручка выросла на 5,4% в годовом выражении - до 9,569 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне 9,35 миллиарда.
В прошлом квартале Starbucks закрыл 107 кофеен, их число составляет 40 990. Из общего числа на США и Китай приходится 61% кофеен сети.
Акции Starbucks на постторгах в США дешевеют на 0,5%.
Starbucks, основанная в 1971 году в Сиэтле, управляет сетью с почти 41 тысячей кофеен по всему миру.
