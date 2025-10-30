Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16% - до $1,503 млрд - 30.10.2025
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16% - до $1,503 млрд
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала этого года увеличилась на 16% - до 1,503 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,2 доллара против 2,56 доллара годом ранее. Выручка компании за три квартала поднялась на 5,6% - до 8,135 миллиарда долларов. В третьем квартале eBay получил чистую прибыль в 632 миллиона долларов, что менее чем на 1% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара, как и годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,36 доллара при прогнозе прибыли в 1,33 доллара. Квартальная выручка поднялась на 9,5% и составила 2,82 миллиарда долларов при прогнозе в 2,73 миллиарда. Число активных покупателей в третьем квартале выросло до 134 миллионов человек со 133 миллионов. По итогам текущего года компания ожидает выручку на уровне 10,97-11,03 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне 4,09-4,14 доллара. После закрытия основных торгов акции eBay дешевеют на 4,5%. eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
01:11 30.10.2025
 
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала этого года увеличилась на 16% - до 1,503 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,2 доллара против 2,56 доллара годом ранее. Выручка компании за три квартала поднялась на 5,6% - до 8,135 миллиарда долларов.
В третьем квартале eBay получил чистую прибыль в 632 миллиона долларов, что менее чем на 1% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара, как и годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,36 доллара при прогнозе прибыли в 1,33 доллара. Квартальная выручка поднялась на 9,5% и составила 2,82 миллиарда долларов при прогнозе в 2,73 миллиарда. Число активных покупателей в третьем квартале выросло до 134 миллионов человек со 133 миллионов.
По итогам текущего года компания ожидает выручку на уровне 10,97-11,03 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне 4,09-4,14 доллара.
После закрытия основных торгов акции eBay дешевеют на 4,5%.
eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
 
