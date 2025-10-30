https://1prime.ru/20251030/pribyl-864052243.html
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16% - до $1,503 млрд
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16% - до $1,503 млрд - 30.10.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16% - до $1,503 млрд
Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала этого года увеличилась на 16% - до 1,503 миллиарда долларов, следует из отчетности компании. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T01:11+0300
2025-10-30T01:11+0300
2025-10-30T01:11+0300
финансы
калифорния
ebay
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864052243.jpg?1761775894
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала этого года увеличилась на 16% - до 1,503 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,2 доллара против 2,56 доллара годом ранее. Выручка компании за три квартала поднялась на 5,6% - до 8,135 миллиарда долларов.
В третьем квартале eBay получил чистую прибыль в 632 миллиона долларов, что менее чем на 1% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара, как и годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,36 доллара при прогнозе прибыли в 1,33 доллара. Квартальная выручка поднялась на 9,5% и составила 2,82 миллиарда долларов при прогнозе в 2,73 миллиарда. Число активных покупателей в третьем квартале выросло до 134 миллионов человек со 133 миллионов.
По итогам текущего года компания ожидает выручку на уровне 10,97-11,03 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне 4,09-4,14 доллара.
После закрытия основных торгов акции eBay дешевеют на 4,5%.
eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.
калифорния
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, калифорния, ebay
Финансы, Калифорния, eBay
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16% - до $1,503 млрд
Чистая прибыль eBay в III квартале выросла на 16%
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Чистая прибыль интернет-аукциона eBay за первые три квартала этого года увеличилась на 16% - до 1,503 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.
Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 3,2 доллара против 2,56 доллара годом ранее. Выручка компании за три квартала поднялась на 5,6% - до 8,135 миллиарда долларов.
В третьем квартале eBay получил чистую прибыль в 632 миллиона долларов, что менее чем на 1% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,31 доллара, как и годом ранее. Скорректированная прибыль составила 1,36 доллара при прогнозе прибыли в 1,33 доллара. Квартальная выручка поднялась на 9,5% и составила 2,82 миллиарда долларов при прогнозе в 2,73 миллиарда. Число активных покупателей в третьем квартале выросло до 134 миллионов человек со 133 миллионов.
По итогам текущего года компания ожидает выручку на уровне 10,97-11,03 миллиарда долларов, разводненную прибыль на акцию - на уровне 4,09-4,14 доллара.
После закрытия основных торгов акции eBay дешевеют на 4,5%.
eBay Inc. - компания, предоставляющая услуги интернет-аукционов и интернет-магазинов. Была основана в 1995 году. Штаб-квартира находится в Сан-Хосе, штат Калифорния.