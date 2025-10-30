Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
30.10.2025

В Приднестровье не будут повышать тарифы на газ и воду в этом году
Политика
В Приднестровье не будут повышать тарифы на газ и воду в этом году
В Приднестровье не будут повышать тарифы на газ и воду в этом году
Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал закон, согласно которому до конца года не будут повышаться тарифы на услуги... | 30.10.2025, ПРАЙМ
ТИРАСПОЛЬ, 30 окт - ПРАЙМ. Глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский подписал закон, согласно которому до конца года не будут повышаться тарифы на услуги газоснабжения, снабжение электроэнергией и подачу воды. "Во изменение норм пункта 3 статьи 16 закона ПМР "О ценах (тарифах) и ценообразовании" в 2025 году пересмотр цен (тарифов) в отношении товаров (работ, услуг), производимых в сфере естественных монополий... не производится", - говорится в документе, размещенном на сайте главы ПМР. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
22:36 30.10.2025
 
В Приднестровье не будут повышать тарифы на газ и воду в этом году

