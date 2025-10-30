https://1prime.ru/20251030/putin-864062944.html

Путин призвал формировать конкурентоспособный рынок труда

Путин призвал формировать конкурентоспособный рынок труда - 30.10.2025, ПРАЙМ

Путин призвал формировать конкурентоспособный рынок труда

Важно повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов для формирования конкурентоспособного рынка труда, сообщил президент России Владимир... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T11:46+0300

2025-10-30T11:46+0300

2025-10-30T11:46+0300

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863384678_0:0:2981:1677_1920x0_80_0_0_606955fb9f2ffb0176c3aa3c60d61691.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Важно повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов для формирования конкурентоспособного рынка труда, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам одиннадцатого всероссийского форума "Национальная система квалификаций России" "Важно и дальше повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов, объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, владимир путин