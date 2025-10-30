https://1prime.ru/20251030/putin-864062944.html
Путин призвал формировать конкурентоспособный рынок труда
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Важно повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов для формирования конкурентоспособного рынка труда, сообщил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам одиннадцатого всероссийского форума "Национальная система квалификаций России" "Важно и дальше повышать уровень образования, переподготовки, адаптации специалистов, объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - говорится в обращении Путина, опубликованном на сайте Кремля.
