Путин поручил обеспечить проезд журналистов в районы блокирования ВСУ

2025-10-30T16:36+0300

россия

общество

бизнес

красноармейск

рф

владимир путин

всу

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Минобороны получило приказ президента РФ Владимира Путина обеспечить проезд иностранных журналистов, включая украинские СМИ, для посещения районов в Красноармейске, Димитрове, Купянске, где заблокированы ВСУ, сообщило ведомство. "Министерство обороны Российской Федерации получило приказ Верховного главнокомандующего Российской Федерации обеспечить беспрепятственный проезд иностранных журналистов, включая украинских при их обращении к командованию ВСУ, для посещения районов блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове, Купянске", - говорится в сообщении.

