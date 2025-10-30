https://1prime.ru/20251030/putin-864076122.html

"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина

30.10.2025, ПРАЙМ

Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона".

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона". "Французской армии в подобном случае запасов хватило бы лишь на неделю. При таком положении дел Макрон готов отправить войска на Украину", — прокомментировал один из пользователей. "Путин прекрасно осмыслил римскую поговорку "Хочешь мира – готовься к войне". Франция же поняла ее намного хуже. У нас, скорее, придерживаются другого мнения: "Если хочешь выиграть выборы – раздавай обещания и трать деньги бездумно", — пошутил другой комментатор. "Окей. Но что касается нас, то мы должны быть способны справляться с нашими внутренними проблемами, такими как кражи в Лувре, например", — заметил еще один пользователь. "А у французов одна забота: случайно не переусердствовать на работе", — подвели итог читатели. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия провела во вторник испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат является уникальным, его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

