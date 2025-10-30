https://1prime.ru/20251030/putin-864076122.html
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина
Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона".
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона". "Французской армии в подобном случае запасов хватило бы лишь на неделю. При таком положении дел Макрон готов отправить войска на Украину", — прокомментировал один из пользователей. "Путин прекрасно осмыслил римскую поговорку "Хочешь мира – готовься к войне". Франция же поняла ее намного хуже. У нас, скорее, придерживаются другого мнения: "Если хочешь выиграть выборы – раздавай обещания и трать деньги бездумно", — пошутил другой комментатор. "Окей. Но что касается нас, то мы должны быть способны справляться с нашими внутренними проблемами, такими как кражи в Лувре, например", — заметил еще один пользователь. "А у французов одна забота: случайно не переусердствовать на работе", — подвели итог читатели. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия провела во вторник испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат является уникальным, его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
