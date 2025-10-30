Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина - 30.10.2025
"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина
Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона". | 30.10.2025
2025-10-30T17:59+0300
2025-10-30T17:59+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона". "Французской армии в подобном случае запасов хватило бы лишь на неделю. При таком положении дел Макрон готов отправить войска на Украину", — прокомментировал один из пользователей. "Путин прекрасно осмыслил римскую поговорку "Хочешь мира – готовься к войне". Франция же поняла ее намного хуже. У нас, скорее, придерживаются другого мнения: "Если хочешь выиграть выборы – раздавай обещания и трать деньги бездумно", — пошутил другой комментатор. "Окей. Но что касается нас, то мы должны быть способны справляться с нашими внутренними проблемами, такими как кражи в Лувре, например", — заметил еще один пользователь. "А у французов одна забота: случайно не переусердствовать на работе", — подвели итог читатели. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия провела во вторник испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат является уникальным, его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".
17:59 30.10.2025
 

"Готов отправить": во Франции забили тревогу после заявления Путина

Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Читатели Le Figaro подвергли критике президента Франции Эммануэля Макрона после того, как российский лидер Владимир Путин объявил об испытаниях "Посейдона".
"Французской армии в подобном случае запасов хватило бы лишь на неделю. При таком положении дел Макрон готов отправить войска на Украину", — прокомментировал один из пользователей.
Флаги США
"Какой смысл?" На Западе ответили на план США против России
17:02
"Путин прекрасно осмыслил римскую поговорку "Хочешь мира – готовься к войне". Франция же поняла ее намного хуже. У нас, скорее, придерживаются другого мнения: "Если хочешь выиграть выборы – раздавай обещания и трать деньги бездумно", — пошутил другой комментатор.
"Окей. Но что касается нас, то мы должны быть способны справляться с нашими внутренними проблемами, такими как кражи в Лувре, например", — заметил еще один пользователь.
"А у французов одна забота: случайно не переусердствовать на работе", — подвели итог читатели.
Накануне Владимир Путин заявил, что Россия провела во вторник испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. Президент подчеркнул, что этот аппарат является уникальным, его мощность значительно превосходит возможности ракеты "Сармат".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
ФРАНЦИЯ Владимир Путин Эммануэль Макрон
 
 
