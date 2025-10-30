Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/rezervy-864073353.html
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента - 30.10.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы РФ с 17 по 24 октября снизились на 1,5% и составили 731,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T16:16+0300
2025-10-30T16:16+0300
финансы
россия
рф
сша
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 октября снизились на 1,5% и составили 731,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,2 миллиарда долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - сказано в сообщении. Это первое снижение за девять недель. Международные резервы по состоянию на конец дня 17 октября составляли 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
рф
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, россия, рф, сша, банк россия, мвф
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, банк Россия, МВФ
16:16 30.10.2025
 
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента

Международные резервы России с 17 по 24 октября снизились на 1,5%

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Денежные купюры США. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 октября снизились на 1,5% и составили 731,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,2 миллиарда долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - сказано в сообщении.
Это первое снижение за девять недель. Международные резервы по состоянию на конец дня 17 октября составляли 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом.
Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
 
ФинансыРОССИЯРФСШАбанк РоссияМВФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала