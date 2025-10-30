https://1prime.ru/20251030/rezervy-864073353.html
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента - 30.10.2025, ПРАЙМ
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы РФ с 17 по 24 октября снизились на 1,5% и составили 731,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T16:16+0300
2025-10-30T16:16+0300
2025-10-30T16:16+0300
финансы
россия
рф
сша
банк россия
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:205:3073:1933_1920x0_80_0_0_7fe1dc1f132309f1ad3318fea50786dd.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 17 по 24 октября снизились на 1,5% и составили 731,2 миллиарда долларов, говорится в сообщении Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 24 октября 2025 года составили 731,2 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 11,2 миллиарда долларов США, или на 1,5%, в основном из-за отрицательной переоценки", - сказано в сообщении. Это первое снижение за девять недель. Международные резервы по состоянию на конец дня 17 октября составляли 742,4 миллиарда долларов, что стало новым историческим максимумом. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
рф
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83639/09/836390910_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_844f401461e12513e8d43e7b24401a53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, россия, рф, сша, банк россия, мвф
Финансы, РОССИЯ, РФ, США, банк Россия, МВФ
Международные резервы России за неделю снизились на 1,5 процента
Международные резервы России с 17 по 24 октября снизились на 1,5%