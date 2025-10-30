День памяти жертв политических репрессий в России

https://1prime.ru/20251030/rossija-864051868.html

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. День памяти жертв политических репрессий отмечается в России в четверг. Ниже приводится справочная информация. 30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября 1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30 октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных. Официально этот день был учрежден постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий" в связи с принятием закона "О реабилитации жертв политических репрессий". Согласно законодательному акту, политическими репрессиями признаются различные меры принуждения, применяемые государством по политическим мотивам, в виде лишения жизни или свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения, выдворения из страны и лишения гражданства, выселения групп населения из мест проживания, направления в ссылку, высылку и на спецпоселение, привлечение к принудительному труду в условиях ограничения свободы, а также иное лишение или ограничение прав и свобод лиц, признававшихся социально опасными для государства или политического строя по классовым, социальным, национальным, религиозным или иным признакам. В годы советской власти массовым репрессиям по политическим мотивам были подвергнуты миллионы человек. По данным статистики первого спецотдела бывшего МВД СССР (ныне – МВД РФ), в период с 1 января 1921 года по 1 июля 1953 года по обвинениям в совершении контрреволюционных и других особо опасных государственных преступлений было осуждено 4 060 306 человек, из них 799 455 приговорены к высшей мере наказания. В подтвержденной документами статистике особое место занимают два года (1937 и 1938), известные как годы Большого террора, когда наблюдался резкий взлет масштаба политических репрессий. За эти два года были осуждены по обвинениям политического характера 1,345 миллиона человек, или 35% от общего их числа за период 1918-1990 годов. К высшей мере за 1918-1990 годы были приговорены 828 тысяч человек, из них 682 тысячи (или свыше 82%) приходится на 1937 и 1938 годы. В повседневную жизнь советских людей вошло понятие "враг народа". По решению Политбюро от 5 июля 1937 года жен "врагов народа" заключали в лагеря на срок не менее пяти лет. Детей "врагов народа" либо отправляли в лагеря-колонии НКВД, либо водворяли в детские дома особого режима. "Чистке" подверглись все слои населения: партийные и советские работники, научная и творческая интеллигенция. Не избежали карательных санкций и представители рабочего класса и крестьянства. Было практически ликвидировано казачество. Подверглись преследованиям представители абсолютно всех религиозных конфессий. Перед Великой Отечественной войной из рядов армии было "вычищено" 45% командного состава, а в годы войны и после ее окончания жестоким репрессиям подверглись советские граждане, вышедшие из окружения, оказавшиеся в плену, угнанные на работу в Германию. Порядка 3,5 миллионов человек были репрессированы по национальному признаку. Тотальной депортации (когда депортации подвергается не часть группы (класса, этноса, конфессии и т.д.), а практически вся она полностью) в СССР, по мнению историка Павла Поляна, были подвергнуты десять народов: корейцы, немцы, финны-ингерманландцы, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, балкарцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Из них семь – немцы, карачаевцы, калмыки, ингуши, чеченцы, балкарцы и крымские татары – лишились при этом и своих национальных автономий. Общее число лиц, подвергшихся репрессиям не в судебном (или квазисудебном), а в административном порядке, составляет 6,5-7 миллионов человек. Основным объектом репрессивной политики режима в 1960-1980-е годы было диссидентство (инакомыслие). За период с 1967 по 1971 год органами КГБ было "выявлено" более трех тысяч группировок "политически вредного характера". Точных данных о числе жертв массовых политических репрессий, пик которых пришелся на 1930-е годы, нет до сих пор. По разным оценкам, речь идет о 12-20 миллионах человек, свыше миллиона человек были расстреляны. Реабилитация жертв политических репрессий началась в СССР в 1953 году. В середине 1960-х годов эта работа была свернута и возобновилась лишь в 1987 году. В 1989 году началась массовая реабилитация. Был найден и предан гласности ряд мест массовых погребений, среди них Куропаты (лесное урочище на северо-восточной границе Минска, Белоруссия), Левашово (Ленинградская область), Бутово (Москва), Коммунарка (Москва). Появились первые книги памяти о погибших и пропавших без вести от репрессий. 13 августа 1990 года был подписан указ президента СССР "О восстановлении прав всех жертв политических репрессий 1920-1950-х годов". 26 апреля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял закон "О реабилитации репрессированных народов". 18 октября 1991 года был подписан президентом РСФСР закон "О реабилитации жертв политических репрессий", согласно которому все лица, подвергшиеся политическим репрессиям или пострадавшие от них (включая детей и супругов репрессированных) на территории РСФСР с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года, подлежали реабилитации. Она трактовалась как восстановление в гражданских правах, устранение иных последствий произвола, обеспечение "посильной" компенсации материального и морального ущерба. Постановлением правительства РФ от 16 марта 1992 года для реабилитированных были установлены денежная компенсация и льготы. В 1992 году была создана Комиссия при президенте по реабилитации жертв политических репрессий. 14 марта 1996 года вышел указ президента РФ "О мерах по реабилитации священнослужителей и верующих, ставших жертвами необоснованных репрессий". В августе 2015 года была утверждена концепция государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, которая должна была реализована до 2020 года. В 2024 году срок ее реализации по поручению президента РФ был продлен до 2029 года. Концепция предполагает, в частности, создание образовательных и просветительских программ, создание условий для свободного доступа пользователей к архивным документам и другим материалам, разработку и реализацию эффективной государственной политики в сфере увековечения памяти жертв политических репрессий, а также деятельного патриотизма, научно-исследовательские работы по выявлению мест массовых захоронений жертв политических репрессий и др. Для координации деятельности, направленной на реализацию концепции, в 2016 году была создана межведомственная рабочая группа. В том же году был принят закон, закрепивший за органами государственной власти и местного самоуправления право на осуществление мер по увековечению памяти жертв политических репрессий и оказание поддержки некоммерческим организациям, занимающимся такой деятельностью. За прошедшие годы были изданы сотни книг памяти с именами репрессированных, тысячи исследований и сборников документальных материалов о репрессиях, продолжалась работа с архивными материалами, создавались тематические музейные экспозиции. В начале 2020 года президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о создании единой базы данных жертв политических репрессий. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев предложил предоставить ее создание некоммерческими организациями на средства от президентских грантов. В итоге было решено поручить работу Фонду памяти (создан в 2016 году). Цифровой портал, разработку которого начал вести Фонд памяти, в перспективе может стать централизованным хранилищем цифровых копий документов о жертвах массовых репрессий. В России в различных регионах установлены несколько сотен монументов, закладных камней, памятных знаков и мемориальных досок, связанных с историей репрессий и памятью о их жертвах. Одним из первых памятников жертвам политических репрессий в Советском Союзе стал Соловецкий камень, установленный 30 октября 1990 года в сквере у Политехнического музея на Лубянской площади в Москве. Гранитный валун был привезен с Соловецких островов (архипелаг в Белом море), где с 1919 года находился концлагерь, с 1923 года – лагерь особого назначения, а в 1933-1939 годах – Соловецкая тюрьма особого назначения. Сначала камень рассматривался как временный вариант памятника, но серый гранитный валун стал особым символом России. Как одно из мест массовых расстрелов и захоронений жертв политических репрессий советской эпохи известен бывший стрелковый полигон НКВД в Бутове. В сентябре 2017 года здесь установили мемориал "Сад памяти", на котором нанесены имена всех расстрелянных в этом месте в годы сталинских репрессий людей. В Москве в октябре 2017 года на проспекте академика Сахарова был открыт общенациональный мемориал жертвам политических репрессий. Он представляет собой "Стену скорби" (скульптор Георгий Франгулян) – двусторонний бронзовый горельеф шестиметровой высоты и тридцатиметровой длины с несколькими арками, составленный из очертаний многочисленных фигур, символизирующих погибших от репрессий. По краям монумента установлены две рельефных таблички со словом "Помни" на разных языках. В композицию площади, на которой установлен мемориал, входят камни, привезенные из различных регионов России, где находились лагеря. На камнях размещена надпись "Знать… Не забыть… Осудить… Простить!" авторства Натальи Солженицыной. Проект был реализован Фондом памяти на государственные средства и народные пожертвования. Мемориал Стена памяти жертвам репрессий есть и на бывшем спецобъекте НКВД СССР "Коммунарка" (ныне территория Новой Москвы), где с 2 сентября 1937 года по 24 ноября 1941 года были захоронены 6609 человек. Он был открыт в октябре 2018 года. Помещенные на Стене имена погибших выявлены по расстрельным актам в Центральном архиве ФСБ. В Санкт-Петербурге есть свой Соловецкий камень. Он был установлен на Троицкой площади в 2002 году. В Екатеринбурге в ноябре 2017 года был открыт мемориал "Маски скорби. Европа-Азия", созданный по проекту Эрнста Неизвестного. "Маска скорби" также есть и в Магаданской области. Монумент был открыт в 1996 году. Памятник расположен на сопке Крутой, где в сталинские времена находилась "Транзитка" – перевалочный пункт, с которого заключенных отправляли по колымским лагерям.

