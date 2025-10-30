https://1prime.ru/20251030/rossija-864054101.html

Россия стала восьмой по турпотоку во Вьетнам

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Количество российских туристов во Вьетнаме в январе-сентябре выросло почти втрое, в результате Россия стала восьмой по турпотоку в азиатскую страну, следует из анализа РИА Новости данных вьетнамского министерства культуры, спорта и туризма. Согласно данным ведомства, число посетивших Вьетнам за первые три квартала туристов из России увеличилось в 2,7 раза, достигнув 435,2 тысячи человек против 159,4 тысячи человек за аналогичный период прошлого года. Это привело к тому, что Россия оказалось восьмой среди стран, откуда едет больше всего туристов во Вьетнам, хотя в прошлом году она еще была 16-й. Наиболее популярен Вьетнам в этом году у туристов из Китая: их число подскочило в годовом выражении в 1,4 раза, или на 1,2 миллиона человек, достигнув 3,9 миллиона. А вот среди жителей Южной Кореи вьетнамские курорты стали чуть менее привлекательными - турпоток сократился на 4%, составив 3,2 миллиона человек. В целом Вьетнам в январе-сентябре посетило 15,4 миллиона человек, что на пятую часть больше уровня годом ранее. "Аэрофлот" приступил к выполнению регулярных полетов из Москвы в крупнейший город Вьетнама Хошимин еще в начале 2024 года, однако значительно удалось расширить доступность направления в этом году после того, как весной сразу несколько компаний, как российских, так и вьетнамских, запустили прямые рейсы.

