Почти 90% россиян рассказали, что обмениваются посылками с родственниками
2025-10-30T07:12+0300
2025-10-30T07:12+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Почти 90% россиян рассказали, что обмениваются посылками со своими родственниками - чаще всего они получают посылки от братьев и сестер, родителей, бабушек и дедушек, говорится в исследовании логистического оператора СДЭК, данные которого есть у РИА Новости. "Так, 88% россиян признались, что у них есть родственники, с которыми они периодически обмениваются посылками. Чаще всего подарки приходят от братьев и сестер - 39%, от родителей, бабушек и дедушек - 23%, и лишь 9% рассказали, что презенты им отправляют дети. Оставшиеся 29% поделились, что вовсе не получают посылки, а только собирают для других", - сказано в исследовании. Что касается содержимого, чаще всего в посылках отправляют продукты питания - соленья, варенья, печенье и другие нескоропортящиеся продукты. На втором месте - одежда и обувь, а на третьем - бытовые товары. В равной степени популярны посылки с лекарствами и средствами ухода, а также с книгами и учебными материалами. Реже отправляют посуду и кухонную утварь, а также предметы личной гигиены. Среди необычного наполнения - запчасти для авто и мотоциклов, зарубежные сладости, шишки, спортинвентарь. Почти половина респондентов отправляют одну-две коробки в год, а 18% - от трех до пяти. Еще 4% отправляют от шести до десяти коробок, а 3% высылают посылки почти каждый месяц. Только 27% опрошенных рассказали, что ни разу не отправляли посылку. "Чаще всего желанные коробки от родных получают люди в возрасте от 22 до 30 лет (29%). Чуть меньше - от 17 до 21 года (25%), до 16 лет - 16%, от 31 до 45 лет - 15%. Люди старшего поколения (старше 45 лет) получают всего 3% посылок. Остальные опрошенные (12%) ответили, что отправляют подарки родственникам разных возрастов", - говорится в исследовании. Около трети опрошенных признались, что для них посылка - это способ проявить заботу, даже если в этом нет необходимости. Практически столько же участников исследования рассказали, что отправляют посылки, чтобы снабдить детей и внуков вещами, которых нет в их регионе. Каждый пятый считает, что посылка полезнее денег, которые могут быть потрачены не на то, что нужно. Еще 2% респондентов отправляют коробки, чтобы поддержать близких после переезда, а 8% - по особому случаю.
07:12 30.10.2025
 
Почти 90% россиян рассказали, что обмениваются посылками с родственниками

СДЭК: почти 90% россиян обмениваются посылками со своими родственниками

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Почти 90% россиян рассказали, что обмениваются посылками со своими родственниками - чаще всего они получают посылки от братьев и сестер, родителей, бабушек и дедушек, говорится в исследовании логистического оператора СДЭК, данные которого есть у РИА Новости.
"Так, 88% россиян признались, что у них есть родственники, с которыми они периодически обмениваются посылками. Чаще всего подарки приходят от братьев и сестер - 39%, от родителей, бабушек и дедушек - 23%, и лишь 9% рассказали, что презенты им отправляют дети. Оставшиеся 29% поделились, что вовсе не получают посылки, а только собирают для других", - сказано в исследовании.
Что касается содержимого, чаще всего в посылках отправляют продукты питания - соленья, варенья, печенье и другие нескоропортящиеся продукты. На втором месте - одежда и обувь, а на третьем - бытовые товары. В равной степени популярны посылки с лекарствами и средствами ухода, а также с книгами и учебными материалами. Реже отправляют посуду и кухонную утварь, а также предметы личной гигиены. Среди необычного наполнения - запчасти для авто и мотоциклов, зарубежные сладости, шишки, спортинвентарь.
Почти половина респондентов отправляют одну-две коробки в год, а 18% - от трех до пяти. Еще 4% отправляют от шести до десяти коробок, а 3% высылают посылки почти каждый месяц. Только 27% опрошенных рассказали, что ни разу не отправляли посылку.
"Чаще всего желанные коробки от родных получают люди в возрасте от 22 до 30 лет (29%). Чуть меньше - от 17 до 21 года (25%), до 16 лет - 16%, от 31 до 45 лет - 15%. Люди старшего поколения (старше 45 лет) получают всего 3% посылок. Остальные опрошенные (12%) ответили, что отправляют подарки родственникам разных возрастов", - говорится в исследовании.
Около трети опрошенных признались, что для них посылка - это способ проявить заботу, даже если в этом нет необходимости. Практически столько же участников исследования рассказали, что отправляют посылки, чтобы снабдить детей и внуков вещами, которых нет в их регионе. Каждый пятый считает, что посылка полезнее денег, которые могут быть потрачены не на то, что нужно. Еще 2% респондентов отправляют коробки, чтобы поддержать близких после переезда, а 8% - по особому случаю.
 
Заголовок открываемого материала