Россияне начали массово дарить друг другу сертификаты маркетплейсов
Россияне начали массово дарить друг другу сертификаты маркетплейсов
2025-10-30T07:30+0300
2025-10-30T07:30+0300
бизнес
россия
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Россияне в канун "черной пятницы" начали массово дарить друг другу сертификаты маркетплейсов и онлайн-магазинов, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выберу.ру", которое есть у РИА Новости. "Жители России почти вдвое чаще, чем годом ранее, дарят друг другу подарочные сертификаты онлайн-магазинов и маркетплейсов. При этом пик таких подарков пришелся на канун периода осенних распродаж. В период с конца сентября по конец октября респонденты покупают сертификаты почти в два раза чаще, чем в другое время", - выяснили аналитики на основании опроса 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет. По данным исследования, средний номинал подарочного сертификата в 2025 году составляет 5400 рублей (годом ранее – в среднем 3100 рублей). При этом в текущем году почти вдвое (с 7% до 13%) выросло количество респондентов старше 55 лет, которые дарят близким электронные сертификаты. "Самая популярная покупка на подаренный сертификат - бытовая техника и электроника. Такой вариант ответа выбрали 39% респондентов, далее по популярности идет одежда (23%), и замыкают тройку лидеров товары для дома и уюта (17%)", - подсчитали аналитики. Количество респондентов, которые хотят получать подарки в виде онлайн-сертификатов, в этом году также выросло - с 43% до 67%. "При этом 44% опрошенных из этой группы признались, что тратят подаренные деньги сразу же, покупая отложенные в корзину товары, а 24%, напротив, откладывают сертификат на период распродаж. 26% анкетируемых расходуют подаренные средства по мере необходимости, а 6% даже суммируют подаренные деньги, чтобы купить дорогую вещь, "о которой всегда мечтали", - говорится в исследовании. Исполнительный директор финансового маркетплейса Ярослав Баджурак отметил, что подарочные сертификаты стали естественным продолжением онлайн-покупок: они универсальны, не требуют логистики и позволяют получателю самому выбрать подарок, а маркетплейсы особенно активно развивают этот формат, добавляя бонусы к распродажам вроде "черной пятницы".
07:30 30.10.2025
 
Россияне начали массово дарить друг другу сертификаты маркетплейсов

«Выберу.ру»: россияне стали чаще дарить друг другу сертификаты маркетплейсов

Заголовок открываемого материала