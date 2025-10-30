https://1prime.ru/20251030/rossiya-864059169.html
Экспорт электроэнергии из России снизился на 0,2 процента
Экспорт электроэнергии из России снизился на 0,2 процента - 30.10.2025, ПРАЙМ
Экспорт электроэнергии из России снизился на 0,2 процента
Экспорт электроэнергии из России за январь-сентябрь 2025 года снизился на 0,2%, до 5,533 миллиарда кВт.ч, сообщило "Интер РАО". | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T10:03+0300
2025-10-30T10:03+0300
2025-10-30T10:04+0300
россия
интер рао
казахстан
монголия
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Экспорт электроэнергии из России за январь-сентябрь 2025 года снизился на 0,2%, до 5,533 миллиарда кВт.ч, сообщило "Интер РАО".Импорт электроэнергии за этот период вырос на 7,2%, до 1,718 миллиарда кВт.ч."Большая часть экспортных поставок за 9 месяцев 2025 года пришлась на долю Казахстана и Монголии. Рост импорта произошел преимущественно за счет перетоков из Казахстана", - говорится в сообщении.
казахстан
монголия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_04322b61ef7a88c82081ebd815150d34.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, интер рао, казахстан, монголия
РОССИЯ, Интер РАО, КАЗАХСТАН, МОНГОЛИЯ
Экспорт электроэнергии из России снизился на 0,2 процента
Экспорт электроэнергии из России с начала года снизился на 0,2 процента