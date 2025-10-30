Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251030/rossiya-864073689.html
НАТО не прекращает активное расширение в восточном направлении, что представляет собой непосредственную угрозу для России, отметил американский военный аналитик | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T16:29+0300
2025-10-30T16:29+0300
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. НАТО не прекращает активное расширение в восточном направлении, что представляет собой непосредственную угрозу для России, отметил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети X. "НАТО вела множество агрессивных войн далеко за пределами границ своих государств-членов, &lt;…&gt; распространяясь, словно болезнь, вдоль границ России. Этот процесс, если бы он осуществлялся в обратном направлении и был организован Россией против европейских или американских границ, был бы назван враждебным экспансионизмом", — написал он. По мнению эксперта, европейские лидеры только изображают отсутствие понимания происходящего, что наглядно демонстрирует, "в чем на самом деле проблема Запада и кто является инициатором данного конфликта".В последние годы Россия отмечает небывалый уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что власти страны готовы к открытому диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.
16:29 30.10.2025
 
© flickr.com / 1GNC MünsterУчения НАТО в Польше
Учения НАТО в Польше. Архивное фото
© flickr.com / 1GNC Münster
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. НАТО не прекращает активное расширение в восточном направлении, что представляет собой непосредственную угрозу для России, отметил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети X.
"НАТО вела множество агрессивных войн далеко за пределами границ своих государств-членов, <…> распространяясь, словно болезнь, вдоль границ России. Этот процесс, если бы он осуществлялся в обратном направлении и был организован Россией против европейских или американских границ, был бы назван враждебным экспансионизмом", — написал он.
По мнению эксперта, европейские лидеры только изображают отсутствие понимания происходящего, что наглядно демонстрирует, "в чем на самом деле проблема Запада и кто является инициатором данного конфликта".
В последние годы Россия отмечает небывалый уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что власти страны готовы к открытому диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.
12:20
 
