https://1prime.ru/20251030/rossiya-864073689.html
"Вдоль границ". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
"Вдоль границ". В США сделали заявление о войне Европы с Россией - 30.10.2025, ПРАЙМ
"Вдоль границ". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
НАТО не прекращает активное расширение в восточном направлении, что представляет собой непосредственную угрозу для России, отметил американский военный аналитик | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T16:29+0300
2025-10-30T16:29+0300
2025-10-30T16:29+0300
россия
запад
москва
европа
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_08dcbec3e809d80195cd1cb9a1233867.jpg
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. НАТО не прекращает активное расширение в восточном направлении, что представляет собой непосредственную угрозу для России, отметил американский военный аналитик и бывший офицер морской пехоты Брайан Берлетик в социальной сети X. "НАТО вела множество агрессивных войн далеко за пределами границ своих государств-членов, <…> распространяясь, словно болезнь, вдоль границ России. Этот процесс, если бы он осуществлялся в обратном направлении и был организован Россией против европейских или американских границ, был бы назван враждебным экспансионизмом", — написал он. По мнению эксперта, европейские лидеры только изображают отсутствие понимания происходящего, что наглядно демонстрирует, "в чем на самом деле проблема Запада и кто является инициатором данного конфликта".В последние годы Россия отмечает небывалый уровень активности НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои инициативы, называя это "сдерживанием российской агрессии". В Москве неоднократно выражали обеспокоенность увеличением военного присутствия альянса в Европе. В Министерстве иностранных дел России заявляли, что власти страны готовы к открытому диалогу с НАТО, но только на равноправной основе, при этом Западу следует отказаться от политики милитаризации континента.
https://1prime.ru/20251029/svo-864029697.html
https://1prime.ru/20251030/tramp-864063889.html
запад
москва
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82675/43/826754373_164:0:2835:2003_1920x0_80_0_0_5e31bddc7c69e3795a3153add76be002.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запад, москва, европа, нато, мид рф
РОССИЯ, ЗАПАД, МОСКВА, ЕВРОПА, НАТО, МИД РФ
"Вдоль границ". В США сделали заявление о войне Европы с Россией
Берлетик раскритиковал направленное против Москвы агрессивное расширение НАТО