Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию - 30.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251030/rubl-864066636.html
Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию
Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию
Укрепляющийся рубль - это один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию, он становится все более привлекательным в качестве средства сбережения, | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T13:09+0300
2025-10-30T13:09+0300
финансы
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Укрепляющийся рубль - это один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию, он становится все более привлекательным в качестве средства сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Еще одно проявление высокой ключевой ставки - это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту", - сказала она, выступая в Госдуме. "Второе - рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля - это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию", - добавила глава регулятора. На прошлой неделе Набиуллина отмечала, что ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1545c51a8710a9c6e2075c2d0786280.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
Финансы, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
13:09 30.10.2025
 
Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию

Набиуллина заявила, что рубль становится более привлекательным для сбережений

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Денежные купюры и монеты. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Укрепляющийся рубль - это один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию, он становится все более привлекательным в качестве средства сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Еще одно проявление высокой ключевой ставки - это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту", - сказала она, выступая в Госдуме.
"Второе - рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля - это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию", - добавила глава регулятора.
На прошлой неделе Набиуллина отмечала, что ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте.
 
ФинансыЭльвира Набиуллинабанк РоссияГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала