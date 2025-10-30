https://1prime.ru/20251030/rubl-864066636.html
Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Укрепляющийся рубль - это один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию, он становится все более привлекательным в качестве средства сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Еще одно проявление высокой ключевой ставки - это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту", - сказала она, выступая в Госдуме. "Второе - рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля - это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию", - добавила глава регулятора. На прошлой неделе Набиуллина отмечала, что ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте.
финансы, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
