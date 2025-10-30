https://1prime.ru/20251030/rubl-864066636.html

Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию

Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию - 30.10.2025, ПРАЙМ

Набиуллина назвала укрепление рубля одним из каналов, тормозящих инфляцию

Укрепляющийся рубль - это один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию, он становится все более привлекательным в качестве средства сбережения, | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T13:09+0300

2025-10-30T13:09+0300

2025-10-30T13:09+0300

финансы

эльвира набиуллина

банк россия

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/19/859951391_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cac02b3989639a3cb10fb04441f021fa.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Укрепляющийся рубль - это один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию, он становится все более привлекательным в качестве средства сбережения, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Еще одно проявление высокой ключевой ставки - это укрепление рубля в первой половине нынешнего года. Несколько слов о том, как это работает. Высокие рублевые ставки означают более умеренный спрос на импорт, а значит, более умеренный спрос на валюту", - сказала она, выступая в Госдуме. "Второе - рубль как средство сбережения становится более привлекательным для людей, для бизнеса, чем сберегать в валюте. Иначе говоря, укрепление рубля - это тоже один из каналов, по которым ключевая ставка тормозит инфляцию", - добавила глава регулятора. На прошлой неделе Набиуллина отмечала, что ряд российских банков скорректировал свои ставки по сберегательным продуктам, и на сегодня благодаря высоким ставкам депозиты в рублях оказываются для вкладчиков более привлекательными, чем в иностранной валюте.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, эльвира набиуллина, банк россия, госдума