https://1prime.ru/20251030/rynok-864060146.html
Путин призвал формировать современный рынка труда
Путин призвал формировать современный рынка труда - 30.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал формировать современный рынка труда
Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T10:33+0300
2025-10-30T10:33+0300
2025-10-30T10:35+0300
россия
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ. Путин в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". "Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - отметил глава государства в приветственной телеграмме.Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций."Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.Кроме того, Путин отметил, что за прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла "этап становления, законодательного и организационного укрепления" и с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". Глава государства также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_457:0:3186:2047_1920x0_80_0_0_5c7cd4dd308f467767938a89693cb11d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
Путин призвал формировать современный рынка труда
Путин призвал формировать в России современный рынка труда
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ.
Путин
в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России".
"Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - отметил глава государства в приветственной телеграмме
.
Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций.
"Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.
Кроме того, Путин отметил, что за прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла "этап становления, законодательного и организационного укрепления" и с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". Глава государства также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий.