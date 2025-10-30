Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин призвал формировать современный рынка труда - 30.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал формировать современный рынка труда
Путин призвал формировать современный рынка труда - 30.10.2025, ПРАЙМ
Путин призвал формировать современный рынка труда
Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T10:33+0300
2025-10-30T10:35+0300
россия
рф
владимир путин
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ. Путин в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России". "Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - отметил глава государства в приветственной телеграмме.Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций."Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.Кроме того, Путин отметил, что за прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла "этап становления, законодательного и организационного укрепления" и с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". Глава государства также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий.
россия, рф, владимир путин
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
10:33 30.10.2025 (обновлено: 10:35 30.10.2025)
 
Путин призвал формировать современный рынка труда

Путин призвал формировать в России современный рынка труда

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность объединения усилий работодателей и госструктур для формирования современного рынка труда в РФ.
Путин в четверг направил приветствие участникам одиннадцатого Всероссийского форума "Национальная система квалификаций России".
"Важно и дальше… объединять усилия работодателей и государственных структур для формирования современного, конкурентоспособного рынка труда, востребованных кадровых ресурсов будущего", - отметил глава государства в приветственной телеграмме.
Глава государства подчеркнул, что очередной форум собрал представителей органов власти, работодателей и профсоюзов, общественных и образовательных организаций.
"Такой прямой, открытый диалог важен для всестороннего обсуждения ключевых вопросов, связанных с наращиванием кадрового потенциала отечественной экономики, а значит, с перспективами развития нашей страны", - добавил президент.
Кроме того, Путин отметил, что за прошедшее время национальная система квалификаций уверенно прошла "этап становления, законодательного и организационного укрепления" и с этого года реализуется в рамках нацпроекта "Кадры". Глава государства также пожелал участникам форума плодотворных дискуссий.
 
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин
 
 
Заголовок открываемого материала