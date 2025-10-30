Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда
2025-10-30T12:59+0300
2025-10-30T12:59+0300
россия
рф
эльвира набиуллина
банк россия
госдума
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Действительно, обнадеживает, но они пока только первые", - сказала она, выступая в Госдуме.
рф
россия, рф, эльвира набиуллина, банк россия, госдума
РОССИЯ, РФ, Эльвира Набиуллина, банк Россия, Госдума
12:59 30.10.2025
 
Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда

Набиуллина заявила, что на рынке труда появились первые признаки смягчения

© РИА Новости . Пресс-служба Банка России
 Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Эльвира Набиуллина. Архивное фото
© РИА Новости . Пресс-служба Банка России
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Действительно, обнадеживает, но они пока только первые", - сказала она, выступая в Госдуме.
 
РОССИЯРФЭльвира Набиуллинабанк РоссияГосдума
 
 
