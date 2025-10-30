https://1prime.ru/20251030/rynok-864066004.html
Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда
Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда - 30.10.2025, ПРАЙМ
Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда
Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-30T12:59+0300
2025-10-30T12:59+0300
2025-10-30T12:59+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Действительно, обнадеживает, но они пока только первые", - сказала она, выступая в Госдуме.
