Набиуллина заявила о первых признаках смягчения ситуации на рынке труда

Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. | 30.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда в РФ, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. "Сейчас появились первые признаки смягчения ситуации на рынке труда. Действительно, обнадеживает, но они пока только первые", - сказала она, выступая в Госдуме.

