Российский рынок акций вырос на 1,35 процента

2025-10-30T19:33+0300

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,35%, до 2557,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - вырос на 0,69% до 1045,52 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1000,78 пункта.

