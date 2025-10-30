Российский рынок акций вырос на 1,35 процента

https://1prime.ru/20251030/rynok-864077924.html
2025-10-30T19:33+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга вырос на 1,35%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов подскочил на 1,35%, до 2557,48 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - вырос на 0,69% до 1045,52 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,05%, до 1000,78 пункта.
