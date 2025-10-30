Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии
мировая экономика
швейцария
рф
запад
владимир путин
ес
рфпи
швейцария
рф
запад
08:50 30.10.2025
 
Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии

Швейцария применит дополнительные меры из 18-го пакета санкций ЕС против России

© fotolia.com / Mikael Lever Флаг Швейцарии
Флаг Швейцарии - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Флаг Швейцарии. Архивное фото
© fotolia.com / Mikael Lever
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Швейцария применит дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций ЕС против РФ, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии.
"Федеральный совет решил, что Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства.
Отмечается, что Швейцария ранее уже применила меры из недавнего 18-го пакета, которые касались пополнения санкционных списков, ужесточения контроля над экспортом и снижения потолка цены на нефть.
Теперь, согласно релизу, речь идет о дальнейшем ужесточении экспортного контроля, полном запрете на транзакции с рядом российских банков и на инвестирование в проекты, финансируемые РФПИ. Помимо этого вводится запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти.
Как указано в заявлении, Швейцария также вводит санкции против Белоруссии, принятые ЕС параллельно с 18-м пакетом антироссийских санкций.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
Заголовок открываемого материала