https://1prime.ru/20251030/sanktsii-864057711.html

Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии

Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии - 30.10.2025, ПРАЙМ

Швейцария применит дополнительные меры против России и Белоруссии

Швейцария применит дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций ЕС против РФ, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T08:50+0300

2025-10-30T08:50+0300

2025-10-30T08:50+0300

мировая экономика

швейцария

рф

запад

владимир путин

ес

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/76289/27/762892738_0:424:4692:3063_1920x0_80_0_0_cc5bdf15f322df951c403786956b32cb.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Швейцария применит дополнительные меры, обозначенные в 18-м пакете санкций ЕС против РФ, а также дополнительные ограничения блока в отношении Белоруссии. "Федеральный совет решил, что Швейцария применит дальнейшие меры из 18-го пакета санкций ЕС против России, а также дополнительные меры против Белоруссии", - говорится в сообщении на сайте швейцарского правительства. Отмечается, что Швейцария ранее уже применила меры из недавнего 18-го пакета, которые касались пополнения санкционных списков, ужесточения контроля над экспортом и снижения потолка цены на нефть. Теперь, согласно релизу, речь идет о дальнейшем ужесточении экспортного контроля, полном запрете на транзакции с рядом российских банков и на инвестирование в проекты, финансируемые РФПИ. Помимо этого вводится запрет на импорт нефтепродуктов из российской сырой нефти. Как указано в заявлении, Швейцария также вводит санкции против Белоруссии, принятые ЕС параллельно с 18-м пакетом антироссийских санкций. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

швейцария

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, швейцария, рф, запад, владимир путин, ес, рфпи