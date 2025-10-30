Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-30T03:02+0300
2025-10-30T03:22+0300
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Наибольшее увеличение зарплатных предложений в среднем по России за период с января по сентябрь этого года было в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, в сфере услуг, а также в IT и финансах, следует из данных исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Наибольший рост (+20,4%) зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в январе — сентябре 2025 года зафиксирован в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ. Также значительно (+18,8%) выросли средние зарплатные предложения в сфере услуг. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных предложений, замыкают IT и финансы (+16,7%)", - говорится в данных. Согласно исследованию, средние зарплатные ожидания россиян тоже выросли. За девять месяцев года наибольший рост был среди резюме для работы без опыта и составил 12,1%. На 11,9% увеличились зарплатные ожидания в резюме соискателей стажировок. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных ожиданий, замыкают IT, маркетинг и финансы с показателем повышения на 9,3%. Для исследования были проанализированы более 300 тысяч вакансий и свыше 800 тысяч резюме, опубликованных с января по сентябрь 2025 года.
03:02 30.10.2025 (обновлено: 03:22 30.10.2025)
 
Названы сферы, в которых чаще всего предлагают увеличенные зарплаты

"Работа.ру": зарплатные предложения наиболее увеличились в маркетинге, рекламе и СМИ

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Наибольшее увеличение зарплатных предложений в среднем по России за период с января по сентябрь этого года было в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ, в сфере услуг, а также в IT и финансах, следует из данных исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Наибольший рост (+20,4%) зарплатных предложений (среди всех вакансий, в которых указана зарплата) в январе — сентябре 2025 года зафиксирован в отрасли маркетинга, рекламы и СМИ. Также значительно (+18,8%) выросли средние зарплатные предложения в сфере услуг. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных предложений, замыкают IT и финансы (+16,7%)", - говорится в данных.
Согласно исследованию, средние зарплатные ожидания россиян тоже выросли. За девять месяцев года наибольший рост был среди резюме для работы без опыта и составил 12,1%. На 11,9% увеличились зарплатные ожидания в резюме соискателей стажировок. Тройку сфер, лидирующих по приросту зарплатных ожиданий, замыкают IT, маркетинг и финансы с показателем повышения на 9,3%.
Для исследования были проанализированы более 300 тысяч вакансий и свыше 800 тысяч резюме, опубликованных с января по сентябрь 2025 года.
 
Заголовок открываемого материала