https://1prime.ru/20251030/sheremetevo-864060347.html

В "Шереметьево" задержали россиянина с валютой на 110 тысяч долларов

В "Шереметьево" задержали россиянина с валютой на 110 тысяч долларов - 30.10.2025, ПРАЙМ

В "Шереметьево" задержали россиянина с валютой на 110 тысяч долларов

Таможенники в "Шереметьево" задержали россиянина, который пытался ввезти валюту разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба ФТС РФ. | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T10:37+0300

2025-10-30T10:37+0300

2025-10-30T10:37+0300

россия

финансы

сша

рф

стамбул

аэропорт шереметьево

фтс

https://cdnn.1prime.ru/img/83142/47/831424714_0:130:3180:1919_1920x0_80_0_0_25eea0dcb0030e021b32225cdb34bc0c.jpg

МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Таможенники в "Шереметьево" задержали россиянина, который пытался ввезти валюту разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба ФТС РФ. "Таможенники задержали гражданина России при попытке контрабанды более 100 тысяч долларов США. Он прибыл из Стамбула в аэропорт "Шереметьево" и планировал вылететь в Казань", - говорится в сообщении. По данным ведомства, незадекларированные наличные были обнаружены в ходе сканирования транзитного багажа. Инспектор заметил на мониторе в одном из чемоданов пачки денег. Была установлена личность владельца, после чего мужчину сняли с рейса. Оказавшись в зоне таможенного контроля, пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан таможенником. "В ходе досмотра у него были обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил 110 634 долларов США в эквиваленте. Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другие", - сообщается в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты. Ранее гражданин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.

сша

рф

стамбул

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, финансы, сша, рф, стамбул, аэропорт шереметьево, фтс