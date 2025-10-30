https://1prime.ru/20251030/sheremetevo-864060347.html
В "Шереметьево" задержали россиянина с валютой на 110 тысяч долларов
МОСКВА, 30 окт – ПРАЙМ. Таможенники в "Шереметьево" задержали россиянина, который пытался ввезти валюту разных стран более чем на 110 тысяч долларов США, сообщает пресс-служба ФТС РФ. "Таможенники задержали гражданина России при попытке контрабанды более 100 тысяч долларов США. Он прибыл из Стамбула в аэропорт "Шереметьево" и планировал вылететь в Казань", - говорится в сообщении. По данным ведомства, незадекларированные наличные были обнаружены в ходе сканирования транзитного багажа. Инспектор заметил на мониторе в одном из чемоданов пачки денег. Была установлена личность владельца, после чего мужчину сняли с рейса. Оказавшись в зоне таможенного контроля, пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан таможенником. "В ходе досмотра у него были обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил 110 634 долларов США в эквиваленте. Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и другие", - сообщается в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты. Ранее гражданин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил.
россия, финансы, сша, рф, стамбул, аэропорт шереметьево, фтс
