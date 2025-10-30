https://1prime.ru/20251030/spg-864062592.html

Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ

СТАМБУЛ, 30 окт - ПРАЙМ. Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с нынешних 405 миллиардов кубометров до 720 миллиардов кубометров к 2050 году, это возможно за счет США, Катара и России, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Рост рынка СПГ прогнозируется к 2050 году с текущих 405 до 720 (миллиардов кубометров в мире - ред.)", - сказал он, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме. По его мнению, "такие ресурсы могут обеспечить только Катар, США и Россия".

2025

