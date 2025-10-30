Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ - 30.10.2025
Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ
Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ - 30.10.2025, ПРАЙМ
Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ
Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с нынешних 405 миллиардов кубометров до 720 миллиардов кубометров к 2050 году, это возможно за... | 30.10.2025, ПРАЙМ
СТАМБУЛ, 30 окт - ПРАЙМ. Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с нынешних 405 миллиардов кубометров до 720 миллиардов кубометров к 2050 году, это возможно за счет США, Катара и России, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Рост рынка СПГ прогнозируется к 2050 году с текущих 405 до 720 (миллиардов кубометров в мире - ред.)", - сказал он, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме. По его мнению, "такие ресурсы могут обеспечить только Катар, США и Россия".
газ, сша, катар, леонид михельсон, новатэк
Газ, США, КАТАР, Леонид Михельсон, Новатэк
11:40 30.10.2025
 
Завод СПГ. Архивное фото
СТАМБУЛ, 30 окт - ПРАЙМ. Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с нынешних 405 миллиардов кубометров до 720 миллиардов кубометров к 2050 году, это возможно за счет США, Катара и России, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон.
"Рост рынка СПГ прогнозируется к 2050 году с текущих 405 до 720 (миллиардов кубометров в мире - ред.)", - сказал он, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.
По его мнению, "такие ресурсы могут обеспечить только Катар, США и Россия".
 
