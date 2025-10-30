https://1prime.ru/20251030/spg-864062592.html
Глава "Новатэка" спрогнозировал рост объема мирового рынка СПГ
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75162/29/751622903_0:45:601:383_1920x0_80_0_0_a4a9ed08cb3eda9f6bccaaddfff7d49f.jpg
СТАМБУЛ, 30 окт - ПРАЙМ. Объем мирового рынка сжиженного природного газа (СПГ) вырастет с нынешних 405 миллиардов кубометров до 720 миллиардов кубометров к 2050 году, это возможно за счет США, Катара и России, заявил глава "Новатэка" Леонид Михельсон. "Рост рынка СПГ прогнозируется к 2050 году с текущих 405 до 720 (миллиардов кубометров в мире - ред.)", - сказал он, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме. По его мнению, "такие ресурсы могут обеспечить только Катар, США и Россия".
