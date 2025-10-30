https://1prime.ru/20251030/ssha-864055548.html

"Нет ответа": в США сделали громкое признание после заявления Путина

"Нет ответа": в США сделали громкое признание после заявления Путина - 30.10.2025, ПРАЙМ

"Нет ответа": в США сделали громкое признание после заявления Путина

США не в состоянии адекватно ответить на появление российской крылатой ракеты "Буревестник" из-за отсутствия ее прямого аналога, заявил бывший советник главы...

общество

сша

дональд трамп

владимир путин

дуглас макгрегор

вс рф

МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США не в состоянии адекватно ответить на появление российской крылатой ракеты "Буревестник" из-за отсутствия ее прямого аналога, заявил бывший советник главы Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Deep Dive. "У россиян теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) хочет избежать", — отметил он. Макгрегор указал, что в последние годы в США обострились проблемы в оборонной сфере, выявив множество слабых мест, включая недостаточную противовоздушную защиту. "Мы сами очень уязвимы для такого. Мы не можем сбить межконтинентальную баллистическую ракету прямо сейчас, особенно если она с дальностью восемь тысяч миль. Вот что изменилось", — объяснил Макгрегор. Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерной энергетической установкой. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, доложил, что ракета превосходит системы противоракетной и противовоздушной обороны и совершила испытательный полёт на 14 тысяч километров, что не является пределом её возможностей.

сша

2025

Новости

