МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США не в состоянии адекватно ответить на появление российской крылатой ракеты "Буревестник" из-за отсутствия ее прямого аналога, заявил бывший советник главы Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Deep Dive. "У россиян теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) хочет избежать", — отметил он. Макгрегор указал, что в последние годы в США обострились проблемы в оборонной сфере, выявив множество слабых мест, включая недостаточную противовоздушную защиту. "Мы сами очень уязвимы для такого. Мы не можем сбить межконтинентальную баллистическую ракету прямо сейчас, особенно если она с дальностью восемь тысяч миль. Вот что изменилось", — объяснил Макгрегор. Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерной энергетической установкой. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, доложил, что ракета превосходит системы противоракетной и противовоздушной обороны и совершила испытательный полёт на 14 тысяч километров, что не является пределом её возможностей.
07:21 30.10.2025
 
"Нет ответа": в США сделали громкое признание после заявления Путина

Макгрегор: США не смогут симметрично ответить на применение ракеты "Буревестник"

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 30.10.2025
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. США не в состоянии адекватно ответить на появление российской крылатой ракеты "Буревестник" из-за отсутствия ее прямого аналога, заявил бывший советник главы Пентагона и отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
"У россиян теперь в арсенале есть новое оружие, на которое у нас нет ответа, кроме взаимного уничтожения, чего, я думаю, наш президент (Дональд Трамп. — Прим. Ред.) хочет избежать", — отметил он.
Макгрегор указал, что в последние годы в США обострились проблемы в оборонной сфере, выявив множество слабых мест, включая недостаточную противовоздушную защиту.
"Мы сами очень уязвимы для такого. Мы не можем сбить межконтинентальную баллистическую ракету прямо сейчас, особенно если она с дальностью восемь тысяч миль. Вот что изменилось", — объяснил Макгрегор.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил об успешных испытаниях крылатой ракеты "Буревестник" с неограниченной дальностью и ядерной энергетической установкой. Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС России, доложил, что ракета превосходит системы противоракетной и противовоздушной обороны и совершила испытательный полёт на 14 тысяч километров, что не является пределом её возможностей.
Заголовок открываемого материала