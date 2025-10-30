https://1prime.ru/20251030/stavka-864056298.html

ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне, считают аналитики

ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне, считают аналитики - 30.10.2025, ПРАЙМ

ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне, считают аналитики

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, полагают аналитики,... | 30.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-30T08:14+0300

2025-10-30T08:14+0300

2025-10-30T08:14+0300

мировая экономика

банки

германия

евростат

ецб

destatis

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859887021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3890a141fa3dc35a5b689e17034a7350.jpg

МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 30 октября, в 16.15 мск. В 11.55 по мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные по безработице в стране. Аналитики полагают, что показатель в октябре остался на уровне сентября в 6,3%. В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародует предварительные данные о ВВП страны. Ожидается, что в прошлом квартале немецкая экономика не изменилась в квартальном выражении, но выросла на 0,3% в годовом. В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует первую оценку ВВП еврозоны в третьем квартале. Согласно прогнозам, экономика стран европейского валютного блока в квартальном выражении поднялась на 0,1%, в годовом - на 1,2%. В то же время Евростат обнародует статистику о безработице в еврозоне. Предполагается, что в сентябре показатель сохранился на уровне августа в 6,3%. В 16.00 мск Destatis выпустит предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Ожидается, что по итогам октября годовая инфляция в стране замедлилась до 2,2% с 2,4% месяцем ранее.

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, банки, германия, евростат, ецб, destatis