ЕЦБ сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне, считают аналитики

2025-10-30T08:14+0300
2025-10-30T08:14+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859887021_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3890a141fa3dc35a5b689e17034a7350.jpg
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics. Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 30 октября, в 16.15 мск. В 11.55 по мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные по безработице в стране. Аналитики полагают, что показатель в октябре остался на уровне сентября в 6,3%. В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародует предварительные данные о ВВП страны. Ожидается, что в прошлом квартале немецкая экономика не изменилась в квартальном выражении, но выросла на 0,3% в годовом. В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует первую оценку ВВП еврозоны в третьем квартале. Согласно прогнозам, экономика стран европейского валютного блока в квартальном выражении поднялась на 0,1%, в годовом - на 1,2%. В то же время Евростат обнародует статистику о безработице в еврозоне. Предполагается, что в сентябре показатель сохранился на уровне августа в 6,3%. В 16.00 мск Destatis выпустит предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Ожидается, что по итогам октября годовая инфляция в стране замедлилась до 2,2% с 2,4% месяцем ранее.
Мировая экономика, Банки, ГЕРМАНИЯ, Евростат, ЕЦБ, Destatis
08:14 30.10.2025
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро
Банкноты номиналом 5 и 20 евро. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам октябрьского заседания сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне в 2,15% годовых, полагают аналитики, опрошенные порталом Trading Economics.
Итоги заседания ЕЦБ будут опубликованы в четверг, 30 октября, в 16.15 мск.
В 11.55 по мск Федеральное агентство по трудоустройству Германии опубликует данные по безработице в стране. Аналитики полагают, что показатель в октябре остался на уровне сентября в 6,3%.
В 12.00 мск Федеральное статистическое бюро Германии (Destatis) обнародует предварительные данные о ВВП страны. Ожидается, что в прошлом квартале немецкая экономика не изменилась в квартальном выражении, но выросла на 0,3% в годовом.
В 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует первую оценку ВВП еврозоны в третьем квартале. Согласно прогнозам, экономика стран европейского валютного блока в квартальном выражении поднялась на 0,1%, в годовом - на 1,2%.
В то же время Евростат обнародует статистику о безработице в еврозоне. Предполагается, что в сентябре показатель сохранился на уровне августа в 6,3%.
В 16.00 мск Destatis выпустит предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Ожидается, что по итогам октября годовая инфляция в стране замедлилась до 2,2% с 2,4% месяцем ранее.
 
