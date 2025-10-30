Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора. Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. "Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ. Таким образом, ставка была сохранена третий раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года.Регулятор отмечает, что инфляция остается вблизи среднесрочной цели в 2%, а рынок труда - устойчив.В то же время ЕЦБ указывает на то, что прогноз остается неопределенным, учитывая продолжающиеся торговые споры в мире и геополитическую напряженность.Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после сентябрьского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
16:20 30.10.2025 (обновлено: 16:31 30.10.2025)
 
ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента

ЕЦБ ожидаемо сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15 процента

ЕЦБ
ЕЦБ
ЕЦБ. Архивное фото
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. Европейский центральный банк (ЕЦБ) на заседании в четверг принял решение вновь сохранить базовую процентную ставку на уровне 2,15%, следует из сообщения регулятора.
Решение совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
"Процентные ставки по депозитной линии, основным операциям рефинансирования и маржинальному кредитованию останутся неизменными на отметках 2%, 2,15% и 2,4% соответственно", - говорится в сообщении ЕЦБ.
Таким образом, ставка была сохранена третий раз подряд после семи снижений подряд, которые продолжались с сентября прошлого года по июнь текущего года.
Регулятор отмечает, что инфляция остается вблизи среднесрочной цели в 2%, а рынок труда - устойчив.
В то же время ЕЦБ указывает на то, что прогноз остается неопределенным, учитывая продолжающиеся торговые споры в мире и геополитическую напряженность.
Европейский центробанк будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. Совет управляющих, как и после сентябрьского заседания, не берет на себя предварительных обязательств по выбору определенного курса ДКП, сказано в сообщении.
 
