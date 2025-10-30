В Госдуму внесли проект о квотах для самозанятых водителей такси

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-30T12:38+0300
2025-10-30T12:38+0300
бизнес
россия
рф
госдума
минпромторг
уаз
lada vision 4x4
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об установлении до 1 января 2033 года ежегодной квоты в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для самозанятых водителей, использующих автомобили, которые не соответствуют требованиям закона о локализации, документ доступен в думской электронной базе. Авторами инициативы выступила межфракционная группа депутатов Госдумы и сенатор Константин Басюк. "Законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев", - сказано в пояснительной записке. Парламентарии отмечают, что согласно закону о локализации автомобилей в такси существует ограничение: самозанятые граждане, использующие собственные автомобили, не соответствующие новым требованиям, фактически лишаются возможности заработка в своей сфере. По мнению инициаторов законопроекта, установление единых базовых квот на уровне федерального законодательства сможет обеспечить унификацию подходов к регулированию рынка легкового такси во всех субъектах РФ, предотвратить произвольное установление ограничений на местном уровне и создаст прозрачные, объективные критерии распределения разрешений. По экспертным оценкам, принятие предлагаемой нормы поможет предотвратить уход из отрасли до 51% водителей и сохранить налоговые поступления в размере до 76,2 миллиарда рублей за три года, добавляют они. Закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, заработает в России с 1 марта. При этом локализационные требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу. В свою очередь Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
бизнес, россия, рф, госдума, минпромторг, уаз, lada vision 4x4
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Госдума, Минпромторг, УАЗ, Lada Vision 4x4
12:38 30.10.2025
 
МОСКВА, 30 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесен законопроект об установлении до 1 января 2033 года ежегодной квоты в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси для самозанятых водителей, использующих автомобили, которые не соответствуют требованиям закона о локализации, документ доступен в думской электронной базе.
Авторами инициативы выступила межфракционная группа депутатов Госдумы и сенатор Константин Басюк.
"Законопроектом предлагается предусмотреть до 1 января 2033 года ежегодную квоту в размере 25% от общего количества записей в региональном реестре легковых такси, для физических лиц, которые не соответствуют требованиям закона о локализации автомобилей в такси, если транспортное средство принадлежит им на праве собственности в течение как минимум шести месяцев", - сказано в пояснительной записке.
Парламентарии отмечают, что согласно закону о локализации автомобилей в такси существует ограничение: самозанятые граждане, использующие собственные автомобили, не соответствующие новым требованиям, фактически лишаются возможности заработка в своей сфере.
По мнению инициаторов законопроекта, установление единых базовых квот на уровне федерального законодательства сможет обеспечить унификацию подходов к регулированию рынка легкового такси во всех субъектах РФ, предотвратить произвольное установление ограничений на местном уровне и создаст прозрачные, объективные критерии распределения разрешений.
По экспертным оценкам, принятие предлагаемой нормы поможет предотвратить уход из отрасли до 51% водителей и сохранить налоговые поступления в размере до 76,2 миллиарда рублей за три года, добавляют они.
Закон, которым устанавливаются требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси, заработает в России с 1 марта. При этом локализационные требования к машинам такси не будут применяться к автомобилям, внесенным в региональные реестры до этой даты, и на них можно будет осуществлять деятельность и после вступления закона в силу.
В свою очередь Минпромторг России в начале октября текущего года опубликовал первичный список автомобилей, соответствующих требованиям закона о локализации такси, в него вошли более 20 моделей Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич".
 
